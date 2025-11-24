أشرف عبد الباقي: استوحيت شخصية عزت بـ ولد بنت شايب من والدي الراحل

كشف الفنان أشرف عبد الباقي، تفاصيل جديدة بشأن دوره في فيلم ولد بنت شايب، مشيرا إلى أن هذا العمل من أهم الأعمال في مسيرته الفنية.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر قناة dmc، أنها تجربة مغايرة تماماً لما قدمه من قبل، مستدركا أن ذاكرت الناس اللي حواليا، ومنهم والدي الله يرحمه في أيامه الأخيرة، لاحظت تفاصيل زي النسيان وعدم التركيز".

وانتقد عبد الباقي لجوء بعض الفنانين للاقتباس من أفلام سابقة عند التحضير لأدوارهم، معلقاً: "ليه تاخدوا من أفلام؟ خدوا من الحياة، الحياة مليانة أكتر من الأفلام".