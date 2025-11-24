لاعب المصرى البورسعيدي: مباراة كايزر تشيفز أظهرت شخصية الفريق

أعرب اللاعب عبد الرحيم دغموم لاعب المصري البورسعيدي، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه في مباراة اليوم ضد كايزر تشيفز، مؤكدًا أن المواجهة لم تكن سهلة على الإطلاق، لكنها أظهرت شخصية الفريق وقدرته على التعامل مع الضغط.

وأضاف في تصريحاته عبر برنامج ستاد المحور، أن الفريق قدم بداية مميزة في مشواره، ونجح في حصد ثلاث نقاط مهمة ستمنحه دفعة معنوية قوية في باقي مراحل البطولة

وأشار دغموم إلى أن الأداء كان متوازنًا بين الدفاع والهجوم، وأن الالتزام بتعليمات الجهاز الفني كان سببًا رئيسيا في تحقيق الفوز.

وأشاد بروح اللاعبين داخل الملعب والرغبة الواضحة في تقديم أداء يليق باسم الفريق وطموحاته، معتبرًا أن البداية الجيدة تعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الفريق هذا الموسم.