هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية

قال مسئولون أوكرانيون، إن القوات الروسية شنت هجومًا "ضخمًا" بطائرات مسيرة، أمس الأحد، على خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة أربعة على الأقل.

وكتب إيهور تيريخوف رئيس بلدية خاركيف، على حسابه في "تليجرام"، أن المدينة تتعرض "لهجوم ضخم"، مضيفًا أن شخصًا واحدًا قُتل في منطقة "شيفتشينكيفسكي" وسط المدينة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا.

وتقع خاركيف على بعد 30 كيلومترًا من الحدود الروسية، وقد صمدت أمام المحاولات الروسية للاستيلاء عليها في وقت مبكر من الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات ونصف، وأصبحت منذ ذلك الحين هدفًا متكررًا للهجمات.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن المحادثات التي جرت في جنيف يوم 23 نوفمبر بين ممثلي الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن مقترح السلام الأمريكي جاءت "بناءة ومركّزة وقائمة على الاحترام"، مؤكدا التزام الجانبين بالتوصل إلى سلام "عادل ودائم" ينهي الحرب المستمرة منذ نحو أربعة أعوام.

ووفق البيان المشترك، اعتبر الطرفان، أن المشاورات كانت "مثمرة للغاية"، وأسفرت عن تحقيق تقدّم واضح في مواءمة المواقف وتحديد خطوات تالية في مسار التفاوض. كما أكدا أنّ أي اتفاق مستقبلي يجب أن يحفظ سيادة أوكرانيا بالكامل ويضمن سلامًا مستداما.



وأضاف البيان أن واشنطن وكييف نجحتا في صياغة "إطار محسن" لمقترح السلام، فيما أعرب الوفد الأوكراني عن تقديره لما وصفه بـ"الالتزام الراسخ" من الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب شخصيًا لإنهاء الحرب ووقف النزيف البشري.



واتفق الطرفان على مواصلة العمل "المكثّف" خلال الأيام المقبلة، مع الإبقاء على تنسيق وثيق مع الشركاء الأوروبيين مع تقدّم العملية. وأوضح البيان أن القرار النهائي بشأن الإطار الجديد سيتخذه رئيسا الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وختم الجانبان بالتأكيد على استعدادهما للعمل المشترك لضمان سلام يحقق أمن أوكرانيا واستقرارها وإعادة إعمارها.



