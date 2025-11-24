نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة

أصدرت جوجل في 3 نوفمبر 2025 نشرتها الشهرية الخاصة بتحديث أمان نظام أندرويد، وذلك بعد اكتشاف مجموعة من الثغرات البرمجية التي قد تؤثر على ملايين المستخدمين حول العالم.

وأشار المركز الكندي للأمن السيبراني، إلى أن هذه الثغرات تستهدف أنظمة أندرويد بمختلف إصداراتها، مما يدفع المستخدمين والمسؤولين التقنيين إلى مراجعة النشرة الرسمية واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا.

وتشمل التحديثات إصلاحات عاجلة لأنواع متعددة من نقاط الضعف البرمجية، بعضها يتيح للمهاجمين تنفيذ أوامر عن بُعد أو تجاوز أنظمة الحماية التقليدية.

وحثت الجهات الأمنية، جميع المستخدمين، وبالأخص من يعتمدون على أجهزتهم في العمل أو التعاملات البنكية؛ على المبادرة بتثبيت آخر التحديثات فور صدورها من الشركة المصنّعة.

Android Security Bulletin

وأرفقت النشرة رابطًا لملخص التحديثات الرسمية التي توضح بالتفصيل الثغرات التي تم إصلاحها، وكيفية التعامل مع التنبيهات الأمنية (Android Security Bulletin).

كما نصحت بالمتابعة الشهرية المنتظمة لصفحة تحديثات جوجل وفحص الإعدادات للتأكد من التحديث التلقائي للنظام والتطبيقات.

استمرار التحديثات الأمنية الشهرية من أندرويد مطلب أساسي لحماية البيانات الشخصية والمؤسساتية، ويُعد رفع الوعي الأمني وتثبيت التحديثات فورًا أفضل وسيلة لضمان السلامة الرقمية في بيئة رقمية تتطور فيها الهجمات بشكل متسارع.