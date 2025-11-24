قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة

جوجل
جوجل
احمد الشريف

أصدرت جوجل في 3 نوفمبر 2025 نشرتها الشهرية الخاصة بتحديث أمان نظام أندرويد، وذلك بعد اكتشاف مجموعة من الثغرات البرمجية التي قد تؤثر على ملايين المستخدمين حول العالم. 

وأشار المركز الكندي للأمن السيبراني، إلى أن هذه الثغرات تستهدف أنظمة أندرويد بمختلف إصداراتها، مما يدفع المستخدمين والمسؤولين التقنيين إلى مراجعة النشرة الرسمية واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا.

وتشمل التحديثات إصلاحات عاجلة لأنواع متعددة من نقاط الضعف البرمجية، بعضها يتيح للمهاجمين تنفيذ أوامر عن بُعد أو تجاوز أنظمة الحماية التقليدية. 

وحثت الجهات الأمنية، جميع المستخدمين، وبالأخص من يعتمدون على أجهزتهم في العمل أو التعاملات البنكية؛ على المبادرة بتثبيت آخر التحديثات فور صدورها من الشركة المصنّعة.

Android Security Bulletin

وأرفقت النشرة رابطًا لملخص التحديثات الرسمية التي توضح بالتفصيل الثغرات التي تم إصلاحها، وكيفية التعامل مع التنبيهات الأمنية (Android Security Bulletin). 

كما نصحت بالمتابعة الشهرية المنتظمة لصفحة تحديثات جوجل وفحص الإعدادات للتأكد من التحديث التلقائي للنظام والتطبيقات.

استمرار التحديثات الأمنية الشهرية من أندرويد مطلب أساسي لحماية البيانات الشخصية والمؤسساتية، ويُعد رفع الوعي الأمني وتثبيت التحديثات فورًا أفضل وسيلة لضمان السلامة الرقمية في بيئة رقمية تتطور فيها الهجمات بشكل متسارع.

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي

