جوجل تقوي الذكاء الاصطناعي لمكافحة الاحتيال ولكن التحديات مستمرة

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق ميزات جديدة لمكافحة الاحتيال الرقمي في الهند، تشمل كشف عمليات الاحتيال مباشرة على أجهزة Pixel 9 وتنبيهات لمشاركة الشاشة في التطبيقات المالية، في خطوة تهدف لحماية المستخدمين من الخسائر المتزايدة بسبب الاحتيال عبر الإنترنت.

تشير الإحصاءات إلى ارتفاع الاحتيال الرقمي في الهند مع ازدياد اعتماد المواطنين على الهواتف الذكية للمدفوعات والتسوق والوصول إلى الخدمات الحكومية.

ووفقا لبنك الاحتياطي الهندي، شكلت عمليات الاحتيال عبر المعاملات الرقمية أكثر من نصف جميع حالات الاحتيال المصرفي في 2024، بما يعادل 13516 حالة وخسائر قدرها 5.2 مليار روبية (ما يساوي 58.6 مليون دولار).

وأفادت وزارة الشؤون الداخلية بأن الخسائر الناتجة عن الاحتيال الإلكتروني بلغت نحو 70 مليار روبية (ما يساوي 789 مليون دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، مع توقع أن العديد من الحوادث لم يتم الإبلاغ عنها.

ارتفاع الاحتيال الرقمي في الهند

كشف الاحتيال على الجهاز



ميزة الكشف عن الاحتيال تستخدم نموذج Gemini Nano لتحليل المكالمات مباشرة على الجهاز، والتنبيه عند الاشتباه في عملية احتيال دون تسجيل الصوت أو إرسال البيانات إلى خوادم جوجل.

الميزة مغلقة افتراضيا وتطبق فقط على المكالمات من أرقام مجهولة، مع إصدار صوت تنبيه خلال المكالمة، وبدأت التجربة في الولايات المتحدة كنسخة بيتا لمستخدمي Pixel 9 الناطقين بالإنجليزية في مارس الماضي.

في الهند، ستقتصر الميزة في البداية على Pixel 9 والأجهزة الأحدث ولمستخدمي اللغة الإنجليزية فقط، وهو تحد في سوق تسيطر عليه هواتف أندرويد بنسبة 96%، فيما لم تتجاوز حصة أجهزة Pixel 1% في 2024.

وأكدت جوجل أنها تعمل على توسيع الميزة لتشمل هواتف أندرويد غير Pixel دون تحديد جدول زمني.

حماية إضافية

لعدة أشهر، استخدمت جوجل خدمة Play Protect لمنع التطبيقات المالية الاحتيالية من التثبيت عبر مصادر خارجية، مع حظر أكثر من 115 مليون محاولة تثبيت هذا العام.

كما يرسل جوجل باي أكثر من مليون تنبيه أسبوعيا للمعاملات المشبوهة، كما أطلقت الشركة حملة DigiKavach للتوعية بالاحتيال الرقمي، التي وصلت إلى أكثر من 250 مليون شخص، بالتعاون مع بنك الاحتياطي الهندي لنشر قائمة التطبيقات المالية المصرح بها.

تنبيهات مشاركة الشاشة

أعلنت جوجل عن تجربة جديدة مع تطبيقات Navi وPaytm وGoogle Pay للحد من الاحتيال عبر مشاركة الشاشة، حيث يقوم المحتالون بخداع المستخدمين لمشاركة شاشاتهم للحصول على كلمات مرور مؤقتة أو بيانات PIN.

الميزة متاحة للأجهزة التي تعمل بأندرويد 11 وما فوق، وتتيح إنهاء المكالمة وإيقاف مشاركة الشاشة بنقرة واحدة، وستدعم التنبيهات قريبا اللغات الهندية.

التحديات المستمرة



على الرغم من هذه الجهود، لا تزال جوجل تواجه صعوبات في مكافحة الاحتيال الرقمي، حيث تطرح تطبيقات احتيالية على متجر Play رغم عمليات المراجعة، مما يعكس تحديات التحكم في سوق يهيمن عليه نظام أندرويد في الهند.

تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية أوسع لجوجل لتوظيف الذكاء الاصطناعي لحماية المستخدمين في الهند ومواجهة تزايد الاحتيال الرقمي مع انتشار الهواتف الذكية.