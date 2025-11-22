أبرز مزايا Nano Banana Pro.. نموذج جوجل الجديد لإنشاء الصور بدقة وواقعية

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق النسخة المطورة من نموذجها لتوليد الصور Nano Banana Pro، المبني على أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي Gemini 3 Pro، والذي يتيح إنتاج صور أكثر دقة ووضوحا بجودة عالية.



قبل أشهر قليلة فقط، كان الإصدار السابق Nano Banana، المدعوم بنموذج Gemini 2.5 Flash Image من جوجل، يحقق انتشارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بفضل قدرته على توليد صور بأسلوب رجعي واحتفالي وبوليوودي.

أما الآن، فإن النسخة الجديدة Nano Banana Pro تعد بتجربة بصرية أغنى وسرعة أكبر في المعالجة، لتصبح أداة أكثر قوة للمبدعين والمستخدمين العاديين على حد سواء.

أبرز 5 مزايا في Nano Banana Pro



- دقة أعلى وجودة محسنة: يدعم النموذج الجديد مخرجات بدقة 2K و4K، مقارنة بالدقة السابقة 1024×1024.



- تحكم احترافي: يتيح للمستخدمين ضبط الإضاءة، التركيز، زوايا الكاميرا، عمق المجال، ونسب العرض بشكل متقدم.



- دمج الصور: يمكن دمج ما يصل إلى 14 صورة مرجعية في مشهد واحد، مع الحفاظ على مظهر متناسق لخمسة أشخاص في الصورة.



- تكامل مع البحث: بفضل ارتباطه بخدمة بحص جوجل، يستطيع النموذج توليد صور وبيانات مرئية مثل الإنفوغرافيك والبطاقات التعليمية بالاعتماد على بيانات لحظية من الويب.



- موثوقية المصدر: جميع الصور المولدة تحمل بيانات تعريفية SynthID وشهادات C2PA للتحقق من المصدر والأصالة، إضافة إلى علامة مائية مرئية للمستخدمين في النسخة المجانية والمدفوعة.

جدير بالذكر أن شركة جوجل كشفت مؤخرا عن نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي Gemini 3، الذي يحسن قدرة النسخة السابقة على إنشاء البرامج، وتنظيم البريد الإلكتروني، ومساعدة الشركات في تحليل المستندات، كما يمكن للنموذج دمج النصوص والرسوميات معا عند الاستجابة لطلبات تتعلق بخطط السفر أو التاريخ أو الفن.

وقالت جوجل إن النموذج، الذي يعد واحدا من بين عدد قليل من المشاريع الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي التي تتنافس على قيادة الصناعة، سيكون متاحا عبر تطبيق Gemini ويمكن استخدامه أيضا للرد على استفسارات البحث في وضع الذكاء الاصطناعي، وهي ميزة بحث تفاعلية أطلقتها الشركة هذا العام.