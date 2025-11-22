قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
كيفية الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل
مفتي الجمهورية: نجاح منظومة الحج يعتمد على تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة
النائب محمد أبو العينين يتسلم جائزة القيادة البرلمانية العالمية المتميزة| صور
أبرز مزايا Nano Banana Pro.. نموذج جوجل الجديد لإنشاء الصور بدقة وواقعية

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق النسخة المطورة من نموذجها لتوليد الصور Nano Banana Pro، المبني على أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي Gemini 3 Pro، والذي يتيح إنتاج صور أكثر دقة ووضوحا بجودة عالية.


قبل أشهر قليلة فقط، كان الإصدار السابق Nano Banana، المدعوم بنموذج Gemini 2.5 Flash Image من جوجل، يحقق انتشارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بفضل قدرته على توليد صور بأسلوب رجعي واحتفالي وبوليوودي. 

أما الآن، فإن النسخة الجديدة Nano Banana Pro تعد بتجربة بصرية أغنى وسرعة أكبر في المعالجة، لتصبح أداة أكثر قوة للمبدعين والمستخدمين العاديين على حد سواء.

أبرز 5 مزايا في Nano Banana Pro


- دقة أعلى وجودة محسنة: يدعم النموذج الجديد مخرجات بدقة 2K و4K، مقارنة بالدقة السابقة 1024×1024.


- تحكم احترافي: يتيح للمستخدمين ضبط الإضاءة، التركيز، زوايا الكاميرا، عمق المجال، ونسب العرض بشكل متقدم.


- دمج الصور: يمكن دمج ما يصل إلى 14 صورة مرجعية في مشهد واحد، مع الحفاظ على مظهر متناسق لخمسة أشخاص في الصورة.


- تكامل مع البحث: بفضل ارتباطه بخدمة بحص جوجل، يستطيع النموذج توليد صور وبيانات مرئية مثل الإنفوغرافيك والبطاقات التعليمية بالاعتماد على بيانات لحظية من الويب.
 

- موثوقية المصدر: جميع الصور المولدة تحمل بيانات تعريفية SynthID وشهادات C2PA للتحقق من المصدر والأصالة، إضافة إلى علامة مائية مرئية للمستخدمين في النسخة المجانية والمدفوعة.

جدير بالذكر أن شركة جوجل كشفت مؤخرا عن نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي Gemini 3، الذي يحسن قدرة النسخة السابقة على إنشاء البرامج، وتنظيم البريد الإلكتروني، ومساعدة الشركات في تحليل المستندات، كما يمكن للنموذج دمج النصوص والرسوميات معا عند الاستجابة لطلبات تتعلق بخطط السفر أو التاريخ أو الفن.

وقالت جوجل إن النموذج، الذي يعد واحدا من بين عدد قليل من المشاريع الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي التي تتنافس على قيادة الصناعة، سيكون متاحا عبر تطبيق Gemini ويمكن استخدامه أيضا للرد على استفسارات البحث في وضع الذكاء الاصطناعي، وهي ميزة بحث تفاعلية أطلقتها الشركة هذا العام.

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

