القبض على شخص يدير استوديو تسجيل صوتى بدون ترخيص في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن استوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" بالجيزة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة أستوديو تسجيل صوتى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ، مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية غير مجازة رقابياً بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الاستوديو المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى التسجيل الصوتى) وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بقصد تحقيق الربح المادى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.