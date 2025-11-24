المالية: الذكاء الاصطناعي يساعد بقوة فى زيادة الإنتاجية والإيرادات وخفض التكاليف وتحسين الخدمات

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا سنتشارك مع الجميع للاستفادة من الثروة المعلوماتية الهائلة المرتبطة بالميكنة والتحول الرقمى؛ لصالح الاقتصاد والناس، لافتًا إلى أن ما أنجزته الدولة فى التحول الرقمى، يمثل فرصة استثنائية للاستثمار القوى فى الذكاء الاصطناعي.

قال الوزير، خلال مشاركته في مؤتمر «مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة بمصر فى عصر الذكاء الاصطناعي» الذى نظمه المعهد المصرى للمحاسبين والمراجعين، إن الذكاء الاصطناعى يساعد بقوة فى زيادة الإنتاجية والإيرادات وخفض التكاليف وتحسين الخدمات.

أضاف أن تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة بشكل دائم، يمثل استثمارًا قويًا فى اقتصادنا وقدراته التنافسية، موضحًا أننا سنظل نتطور لضمان خدمات ضريبية أكثر جودة وسهولة وتحفيزًا لمجتمع الأعمال والاقتصاد المصرى.

أشار إلى أننا جاهزون لتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي فى الاستفادة القصوى من الأنظمة المميكنة للضرائب والمالية العامة، لافتًا إلى أننا لدينا ٣,٥ مليار فاتورة وإيصال إلكتروني، نتطلع إلى تحليلها بشكل أعمق بما يخدم الاقتصاد وينعكس فى جودة الخدمات.

أكد كجوك، أننا مهتمون بتوصيات خبراء المحاسبة والمراجعة، ومنفتحون جدًا على كل الأفكار الطموحة وجاهزون بالحوافز والدعم المؤسسى، موضحًا أننا نستهدف إطلاق برامج استثنائية ودائمة للتدريب والتأهيل وعقد شراكات محلية ودولية للارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة.

قال الوزير: «سعيد جدًا.. بما لمسته من رغبة جادة لدى الجميع فى التطوير والتحديث والانفتاح على العالم».