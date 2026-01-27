جمال شعبان لـ المدخنين: سرطان الرئة يهدد حياة الكثيرين وعلينا الحذر

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن النهضة في القطاع الخاص الطبي يكون لها تأثير إيجابي على الدولة، موضحًا أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، افتتح اليوم مستشفى كليوباترا التجمع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن الجميع يعمل من أجل مصر، وأن الدولة الآن في عهد التأمين الصحي الشامل، وأن كل ما يتم يخدم المواطن المصري.

وحذر جمال شعبان من سرطان الرئة، الذي ينتج بسبب التدخين، موضحًا أن هذا المرض يهدد حياة الكثير من المواطنين في مصر، لأن السجائر كارثة يجب الابتعاد عنها.

السجائر أخطر من السلاح النووي

وأوضح أن التدخين بجميع أنواعه يكون له تأثير سلبي على صحة المواطنين، ولذلك على الجميع التوقف عن التدخين، وأن السجائر أخطر الأشياء على الإنسان وهي أخطر من السلاح النووي.

ولفت إلى أنه يطالب المواطنين بالابتعاد عن التدخين لآن التدخين قد يسبب سرطان الرئة، وسرطان الجلد والجهاز الهضمي، لآن التدخين قاتل وعلى الجميع الحذر.

وأشار إلى أن اكتشاف مرض السرطان في البداية، يكون عامل أساسي في نسبة العلاج، لكن إذا انتشر السرطان في أجهزة الجسم يكون هناك مشكلة في العلاج.