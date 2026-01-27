المصل واللقاح: الأتربة التي نشهدها الآن تأتي في غير موعدها

أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن البلاد تشهد خلال هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وأن البلاد تتأثر بـ تغيرات جوية في شهر يناير، وأن هذا الأمر على غير المعتاد.

وأضاف رئيس قسم الحساسية والمناعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الفترة الحالية هناك انتشار لـ الأمراض التنفسية، وهناك عواصف ترابية ورملية، وهناك مشكلات كثيرة في الجو، ولذلك على مرضى الحساسية توخي الحذر، من هذه المسببات للأمراض الصدرية والتنفسية.

الأتربة التي نشهدها الآن تأتي في غير موعدها

ولفت إلى أن الأتربة التي نشهدها الآن تأتي في غير موعدها، وأن الطقس الآن سيئ، وهناك فيروسات تنفسية منتشرة، فكل الأشياء السالف ذكرها تمثل أمرا خطيرا على مرضى الحساسية والمناعة.

وأكد محمد علي فهيم رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن البلاد تشهد موجة خماسين مبكرة وهذا الأمر جزء من تغيرات المناخ التي تؤثر علينا .

وقال فهيم :" لم نعتد تواجد رياح محملة بالاتربة في فصل الشتاء وكان من المعتاد أن تظهر الاتربة والرمال في شهر الربيع ".

وتابع: " هناك فارق كبير بين درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل وهناك انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة في ساعات الليل".

وأكمل محمد علي فهيم : " محاصيل الفراولة والبطاطس والطماطم والفلفل تتأثر بتغيرات المناخ التي نشهدها حاليا "، مضيفا:" نوجه توصيات للمزارعين لحسن التعامل مع تغيرات المناخ من اجل حماية المحاصيل الزراعية ".

ولفت فهيم : " غدا سيكون هناك نشاط للرياح وسيكون هناك غبار وأتربة في الجو ومن يعاني من أي حساسية يجب أن يرتدي كمامة".