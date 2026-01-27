قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمشاركة 30 تاجرا .. افتتاح مبادرة يوم في حب مصر برأس سدر بتخفيضات 35% | صور
مفاجأة في عقد سلوت.. كم يبلغ الشرط الجزائي لإقالة مدرب ليفربول؟
ترامب: أجريت محادثة رائعة مع الرئيس السوري .. ودعم أمريكي لإعادة الإعمار
ربنا يشفيها .. جمال شعبان يعلق على فيديو فتاة المشرحة
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة
هتشتريها بكام بكرة؟ .. ارتفاع مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق
الإفتاء: لا يجوز سجود التلاوة بغير وضوء.. وترديد 4 أذكار في حالة عدم القيام به
نتنياهو: لن نسمح بدخول الجنود الأتراك والقطريين إلى غزة
يحتوي على كحول.. تحذير عاجل من تناول الموز البني شديد النضج
وليد صلاح الدين يكشف حقيقة رحيل محمد شريف عن الأهلي
تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟
بعد ثلاثية دجلة | الإعلان عن صفقة غير متوقعة على رادار الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المصل واللقاح: الأتربة التي نشهدها الآن تأتي في غير موعدها

الأتربة
الأتربة
اخبار التوك شو

أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن البلاد تشهد خلال هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وأن البلاد تتأثر بـ تغيرات جوية في شهر يناير، وأن هذا الأمر على غير المعتاد.

وأضاف رئيس قسم الحساسية والمناعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الفترة الحالية هناك انتشار لـ الأمراض التنفسية، وهناك عواصف ترابية ورملية، وهناك مشكلات كثيرة في الجو، ولذلك على مرضى الحساسية توخي الحذر، من هذه المسببات للأمراض الصدرية والتنفسية.

الأتربة التي نشهدها الآن تأتي في غير موعدها

 

اصفة ترابية

ولفت إلى أن الأتربة التي نشهدها الآن تأتي في غير موعدها، وأن الطقس الآن سيئ، وهناك فيروسات تنفسية منتشرة، فكل الأشياء السالف ذكرها تمثل أمرا خطيرا على مرضى الحساسية والمناعة.

وأكد محمد علي فهيم رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن البلاد تشهد موجة خماسين مبكرة وهذا الأمر جزء من تغيرات المناخ التي تؤثر علينا .

وقال فهيم :" لم نعتد تواجد رياح محملة بالاتربة في فصل الشتاء وكان من المعتاد أن تظهر الاتربة والرمال في شهر الربيع ".

وتابع: " هناك فارق كبير بين درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل وهناك انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة في ساعات الليل".

وأكمل محمد علي فهيم : " محاصيل الفراولة والبطاطس والطماطم والفلفل تتأثر بتغيرات المناخ التي نشهدها حاليا "، مضيفا:" نوجه توصيات للمزارعين لحسن التعامل مع تغيرات المناخ من اجل حماية المحاصيل الزراعية ".

ولفت فهيم : " غدا سيكون هناك نشاط للرياح وسيكون هناك غبار وأتربة في الجو ومن يعاني من أي حساسية يجب أن يرتدي كمامة".

أمجد الحداد المصل واللقاح الأحوال الجوية تغيرات جوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

سعر الذهب في مصر

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. الحق اشتري

ارشيفية

كتيبة الإعدام.. سقوط 21 مصريا وأجنبيا بحوزتهم 3 كيلو كوكايين وطائرة درون بالجيزة.. خاص

انترنت بلا حدود

بدلا من الباقات الشهرية.. هل يُطبق الإنترنت بلا حدود في مصر؟

وزارة الزراعة

فضيحة فساد تهز الزراعة.. اختلاس ملايين الجنيهات وتحويل للنيابة| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

الداعية مصطفى حسني

الأعلى للشئون الإسلامية يوضح “حقيقة القرب من الله” في ندوة بمعرض الكتاب

فعاليات مبادرة الإيمان والعمل

لليوم الثالث على التوالي.. البحوث الإسلامية يواصل فعاليات مبادرة الإيمان والعمل

د. أسامة رسلان المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف

متحدث الأوقاف لـ صدى البلد: 269 مائدة إفطار على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان

بالصور

تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟

مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني

رئيس جهاز العاشر من رمضان يفتتح سوقا منظما للباعة الجائلين بـ 250 باكية | صور

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

التدخين قبل سن الـ20 خطر صامت.. دراسة تحذّر من زيادة خطر الجلطات وأمراض القلب لاحقًا

مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة

30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح

مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

المزيد