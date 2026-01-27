يحتوي على كحول.. تحذير عاجل من تناول الموز البني شديد النضج

حذّر خبراء التغذية والسلطات الصحية في ألمانيا من أن الموز شديد النضج قد يحتوي على كميات ملحوظة من الكحول نتيجة عملية التخمّر الطبيعي التي تحدث مع تقدّم نضجه وتحول لونه من الأصفر إلى البني.

وأوضحت هيئة الصحة وسلامة الغذاء في ولاية بافاريا أن نسبة الكحول في الموز تزداد مع زيادة مدة نضجه، ووُجد أن أعلى مستوى سجل يبلغ نحو 7.37 جرامًا من الكحول لكل كيلوجرام من الموز البني جدًا.

احذر تناول الموز البني

هذه الحقيقة قد تبدو غريبة للبعض، لكن ما يحدث هو تحويل بعض السكريات الموجودة في الثمرة إلى كحول خلال عملية التخمّر، وهو أمر طبيعي شائع في الفواكه الناضجة.

ومع أن هذه الكمية من الكحول أقل بكثير مما نجده في المشروبات الكحولية، فإن الإفراط في تناول مثل هذا الموز شديد النضج يمكن أن يرفع مستوى الكحول في الجسم، وهو ما يدعو للقلق عند الفئات الحساسة مثل الرضّع والأطفال الصغار الذين ينبغي لهم تجنّب تناوله بكميات كبيرة.

الهيئة الألمانية أشارت أيضًا إلى أنه رغم وجود هذه المادة الكحولية، فإن تناول الموز البني بكميات معتدلة في الغالب لا يشكل خطورة مباشرة على البالغين الأصحّاء، ولكن لا بد من الحذر والاعتدال، خصوصًا في حالات الأطفال الصغار أو الأشخاص ذوي الحالات الصحية الخاصة.

ويُعد هذا التحذير جزءًا من جهود الصحة العامة في تقديم معلومات دقيقة حول تحولات الغذاء أثناء النضج وكيف يمكن أن تؤثر على جسم الإنسان.

كيف تتخلص من كحول الموز؟

من جهة أخرى، أكدت الهيئة أن عملية الطهي والخبز تُتلف الكحول المتكوّن في الموز عند النضج الشديد، حيث يتبخر في درجات الحرارة العالية، مما يعني أن استخدام هذا الموز في الأطعمة المخبوزة مثل الكعك والفطائر لا يشكل خطورة كبرى، بل يمكن الاستفادة من نكهته الحلوة في الوصفات بدل التخلص منه.

الموز في مراحله المختلفة من النضج يمتلك قيمًا غذائية متفاوتة. فالموز الأخضر غني بـ الألياف الغذائية وخاصة النشا المقاوم الذي يعزّز صحة الجهاز الهضمي ويساعد في إبطاء ارتفاع السكر في الدم، بينما مع تقدّم النضج تتحول هذه المركبات إلى سكريات بسيطة تمنح الفاكهة مذاقًا حلوًا وطاقة سريعة.

وبشكل عام، ينصح الخبراء بضرورة النظر إلى درجة نضج الفاكهة عند تناولها، ليس فقط بسبب مذاقها، بل أيضًا لما قد يطرأ عليها من تغيّرات كيميائية أثناء النضج قد تؤثر على الصحة عند تناولها بكميات غير معتدلة.

في حالة الموز البني جدًا، الاعتدال والتوعية بأثر التخمّر هو مفتاح الاستفادة منه بأمان ضمن النظام الغذائي اليومي.