قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإنذار الأحمر مُستمر| تشيلي تحترق.. أكثر من 42 ألف هكتار تضرّرت من حرائق الغابات
أحمد فتوح: رمضان صبحي لاعب كبير وأتمنى يعود للملاعب سريعًا
ماذا يحدث لجسمك عند تبديل اللحوم الحمراء بالدجاج؟.. انصائح مهمة
حادثة مروعة في مينيابوليس.. ضابط فيدرالي يفقد طرف إصبعه بسبب «عضّة» أثناء احتجاجات
أخبار جنوب سيناء: حبس سنة لمدير مركز شباب ومدير ملاعب بطور سيناء.. وحملة نظافة بشواطئ نويبع
نجم الزمالك يرد على شائعات انتقاله للأهلي : «دايمًا بجدّد للزمالك»
روسيا تحذّر: أي وحدات عسكرية غربية في أوكرانيا «أهداف مشروعة»
ادّعى تعمّدهم تعطيل العمل.. تجديد حبس مُروّج فيديو مُزيف عن وحدة مرور بالجيزة
وزير الكهرباء: الالتزام بالخطة الزمنية أساس نجاح المحطة النووية بالضبعة.. ومتابعة مستمرة من الرئيس السيسي
لحظة من الزمن الجميل .. نادية الجندي تكشف عن شبابها المبكر في صورة نادرة |شاهد
حمادة طلبة: مواجهة الزمالك والمصري صعبة على الفريقين وأتمنى الخروج من المباراة بشكل يليق بهما
ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الأحد 25-1-2026

الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة
محمد عبد الفتاح

شهدت أسواق محافظة أسوان اليوم الأحد 25-1-2026 استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضراوات والفاكهة، وسط إقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية من الأسواق الشعبية والميادين الرئيسية.

أسعار الخضراوات اليوم بأسوان

- الطماطم 15 جنيهًا للكيلو.

- طماطم الصلصة 5 جنيهات للكيلو.

- بسلة 30 جنيهًا للكيلو.

- خيار بلدي 15 جنيها للكيلو

- كرنب 30 جنيهًا .

- بطاطا 2 كيلو 25 جنيهًا.

- باذنجان أسود 10 جنيهات للكيلو.

- بطاطس تحمير 2 كيلو 25 جنيهًا.

- بصل أبيض فتيل 2 كيلو بـ25 جنيهًا.

- بصل أحمر 15 جنيهًا للكيلو.

- فلفل حشو بلدي 20 جنيهًا للكيلو.

- شطة بلدي 10 جنيهات للكيلو.

- شطة أومجي 25 جنيهًا.

- جزر 15 جنيهًا.

- جزر أحمر مسكر 20 جنيهًا للكيلو.

- خس 10 جنيهات .

- كوسة حشو 20 جنيهًا للكيلو.

- باذنجان أبيض حشو 20 جنيهًا للكيلو.

- باذنجان عروس أسود 10 جنيهات للكيلو.

- سبانخ 30 جنيهًا للكيلو.

- ثوم بلدي 100 جنيه للكيلو.

- ليمون 60 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم فى أسوان: 

- الفراولة 35 جنيهاً للكيلو.

- تين 25 جنيهًا للكيلو.

- رومان 20 جنيهًا للكيلو.

- برتقال بصرة 20 جنيهًا للكيلو.

- برتقال يوسفى 20 جنيهًا للكيلو.

- برتقال سكرى 20 جنيهًا للكيلو.

- جوافة 20 جنيهًا للكيلو.

- موز 25 جنيهًا للكيلو.

- بلح برحى 50 جنيهًا للكيلو.

- تفاح أحمر 70 جنيهًا للكيلو.

- عنب 50 جنيهًا للكيلو.

- كاكا 35 جنيهًا للكيلو.

- كانتلوب 20 جنيهًا للكيلو.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك الأهلي

نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدً ا

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا

الهواتف

الجمارك: قرار إلغاء إعفاء الموبايلات الواردة مطبق.. ولا تفكير في إعادة النظر به

الرئيس السيسي

أنت مش جاي عشان تقضي وقت سعيد .. الرئيس السيسي لوزير الخارجية: معلش جت فيك يا بدر

إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2026.. هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2026.. هؤلاء محرومون منها بالقانون

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق

طقس الغد .. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق

الأرصاد

رمال وأتربة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الإثنين المقبل

ترشيحاتنا

الانهيار العصبي

طرق الوقاية من الانهيار العصبي

الشيب المبكر

عجزت في عز شبابك .. اعرف أسباب الشيب المبكر

تساقط الشعر

أسباب تساقط الشعر ومضاعفات خطيرة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تبديل اللحوم الحمراء بالدجاج؟.. انصائح مهمة

ماذا يحدث لجسمك عند تبديل اللحوم الحمراء بالدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تبديل اللحوم الحمراء بالدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تبديل اللحوم الحمراء بالدجاج؟

يُساهم في تقليل خطر السرطان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التفاح بانتظام؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التفاح بانتظام؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التفاح بانتظام؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التفاح بانتظام؟

هنا الزاهد تخطف الأنظار بسحر عيونها وجمال إطلالتها عبر إنستجرام| شاهد

هنا الزاهد تخطف الانظار بسحر عيونها
هنا الزاهد تخطف الانظار بسحر عيونها
هنا الزاهد تخطف الانظار بسحر عيونها

بإطلالة تخطّت الـ مليون جنيه .. إليسا تثير الجدل بجمالها في آخر ظهور لها عبر إنستجرام | صور

تخطت الـ مليون جنيهاً.. إليسا تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
تخطت الـ مليون جنيهاً.. إليسا تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
تخطت الـ مليون جنيهاً.. إليسا تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها

فيديو

دنيا بطمة

كنت بعيد عن بناتي| وده كان أوجع من السجن.. دنيا بطمة تكشف كواليس عام داخل الحبس

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد