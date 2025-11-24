القبض على شخص وفتاة يمارسان الرذيلة والفجور بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص وسيدة لقيامهما بممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخص ، وسيدة) بإستخدام أحد تطبيقات الهاتف المحمول للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظة الإسكندرية وبحوزتهما (2 هاتف محمول " بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى") ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.