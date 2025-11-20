القبض على فتاتين تمارسان الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدتين لقيامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى بالإسكندرية.

القبض على فتاتين يمارسان الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدتين) بإستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظة الإسكندرية ، وبحوزتهما (هاتفى محمول "بفحصهما" تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى) ، وبمواجهتهما إعترفتا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.