وزير المالية يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب

أدلى أحمد كجوك، وزير المالية، بصوته فى انتخابات مجلس النواب، أمام اللجنة الإنتخابية بمدرسة مصطفى كامل الإعدادية بنين بدائرة قسم النزهة مساكن شيراتون بمحافظة القاهرة.

أسعار السمك اليوم الاثنين 24-11-2025 رئيس القابضة للمياه يبحث مع إكوتل لتكنولوجيا المعلومات سُبل دعم مشروعات التحول الرقمي

وتضم المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 13 محافظة وهي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، قرابة 35 مليون ناخب يتوزعون على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية، فيما يبلغ عدد المرشحين الذين يخوضون غمار المنافسة بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1316 مرشحا، يتنافسون على 141 مقعدا فرديا بالإضافة إلى قائمة واحدة على قطاعي الانتخاب بنظام القوائم.

ويترأس مستشارو هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، لجان الاقتراع الفرعية التي تتوزع على محافظات المرحلة الثانية، حيث ستبدأ عمليات التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء على مدى يومي الاقتراع.