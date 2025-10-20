حماس تسلّم جثمان أحد المحتجزين الإسرائيليين وتؤكد التزامها بوقف إطلاق النار

قال بشير جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية في دير البلح، إن حركة حماس أعلنت أنها ستسلم أحد جثامين المحتجزين الإسرائيليين الذين تم العثور عليهم أمس، مشيرًا إلى أن عملية التسليم ستتم عند الساعة الثامنة مساء اليوم عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأضاف بشير جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية في دير البلح، في تصريحات مع الإعلاميين رعد عبد المجيد وداما الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الإعلان يؤكد التزام حماس الكامل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو ما شددت عليه الحركة في بياناتها المتتالية خلال الأيام الماضية.

وتابع بشير جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية في دير البلح، أن تسليم الجثمان الجديد سيرفع عدد الجثامين الإسرائيلية التي جرى تسليمها عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى 13 جثمانًا، بينما لا يزال نحو 15 جثمانًا مفقودًا داخل القطاع.

وأكد بشير جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية في دير البلح، أن عمليات البحث لا تزال مستمرة بتنسيق كامل بين الفصائل الفلسطينية واللجنة الدولية للصليب الأحمر في مناطق مختلفة من قطاع غزة، بهدف الوصول إلى بقية الجثامين التي فُقدت أو دُفنت تحت الأنقاض خلال الحرب الأخيرة.

وأشار مراسل قناة القاهرة الإخبارية في دير البلح، إلى أن الساعات القليلة القادمة ستكون حاسمة لإتمام عملية التسليم المقررة مساء اليوم.

