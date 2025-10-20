الإسماعيلي ينهار| هوجة استقالات وإحالة لـ النيابة.. ومجلس الدراويش مندهش من القرارات

تسارعت وتيرة الأحداث داخل جدران النادي الإسماعيلي في ظل الانهيار التي تشهده قلعة الدراويش في الآونة الأخيرة من خلال تراجع مستوي الفريق الأول لكرة القدم وأزمات إيقاف القيد في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.



الإسماعيلي ينهار بسبب الاستقالات:

ولم تقف مشاهد الانهيار داخل جدران قلعة النادي الإسماعيلي عند أزمات الفريق الأول وانضمام قلعة الدراويش إلي الأندية المدرجة تحت بند الشكاوي فى الفيفا بل وصل الأمر إلي الأزمات المالية وإحالة مجلس الإدارة إلي النيابة العامة.

الشباب والرياضة توقف مجلس إدارة الإسماعيلي:

وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لجأت إلي إيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الذى سبق وان شهد هوجة استقالات بداخل صفوفه.

وتتجه وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي إلي تشكيل لجنة مؤقتة لـ إدارة شئون وتسيير النادي الإسماعيلي في قادم الأيام.

هوجة استقالات داخل الإسماعيلي

وتقدم عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الإسماعيلي بالاستقالة خلال الفترة الماضية بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها قلعة الدراويش وخلو خزينة النادي منذ فترة طويلة.

وضمت قائمة الاستقالات شوقي عوض عضو مجلس إدارة الإسماعيلي، الذي قدم استقالته منذ قليل، لينضم للرباعي الذي تقدم على مدار الأيام الماضية.

وقد استقال من مجلس إدارة الإسماعيلي كل من محسن عبد المسيح والدكتور محمد جمال وأحمد فهيم وأحمد عبد الرحمن.

ولم يتبق في مجلس إدارة الإسماعيلي سوى 3 أعضاء فقط وهم رئيس النادي نصر أبو الحسن ونائب الرئيس فرج عمران وأمين الصندوق مصطفى شلة.



فتح حساب بنكي بـ الإسماعيلي:



وأعلن النادي الإسماعيلي، فتح حساب بنكي ببنك مصر خاص لتلقي التبرعات تخصص لحل مشاكل القضايا الدولية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



وأوضح النادي الإسماعيلي في بيانه، بأن هذا الحساب المعلن سيخضع لإشراف كامل من الجهة الإدارية المختصة بحيث يكون الغرض من هذا الحساب فقط سداد الغرامات الدولية.

وأعرب مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، عن تقديره العميق للدور الحيوي الذي تلعبه الجمعية العمومية، وجماهير النادي الوفية، في مختلف أنحاء البلاد، مؤكدًا أن أبواب المجلس ستظل مفتوحة أمام الجميع من أجل التكاتف والعمل المشترك لخدمة مستقبل النادي، في إطار من الحب والدعم لكيان عريق يحظى بعشق الملايين باختلاف انتماءاتهم.

إيقاف مجلس الإسماعيلي وإحالته لـ النيابة

وأصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارًا بوقف واستبعاد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي والمدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالنادي، وإحالتهم جميعًا إلى النيابة العامة للتحقيق في المخالفات التي تم رصدها من خلال أعمال الفحص والتفتيش المالي والإداري على شئون النادي.

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي بأن قرار الوزير تضمن استبعاد المجلس الحالي المحال إلى النيابة لحين انتهاء تحقيقات النيابة أو انتهاء مدة المجلس أيهما أقرب، والبدء في تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي إلى حين أقرب جمعية عمومية، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية تسيير أعمال النادي لحين تشكيل اللجنة.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة أن وزير الشباب والرياضة وجّه المعنيين بالبدء فورًا في التنسيق الكامل مع محافظة الإسماعيلية وهيئة قناة السويس لتوفير برامج رعاية ودعم من شركات القطاع الخاص، بما يضمن تدبير مصادر دخل مستقرة للنادي خلال المرحلة المقبلة، وذلك في ضوء الحرص على استقرار النادي الإسماعيلي العريق واستمرار مسيرته في مناخ يسوده الانضباط والشفافية.

فرحة بين جماهير الإسماعيلي

وسادت حالة من الارتياح بين جماهير النادي الإسماعيلي عقب قرار وزير الشباب والرياضة بإيقاف مجلس إدارة النادي وإحالتهم إلى النيابة العامة، بعد رصد مخالفات مالية وإدارية.

وأشاد عم محمد عبد العال، كبير مشجعي الدراويش، بقرار الوزير، مؤكدًا أنه خطوة في الاتجاه الصحيح لإصلاح أوضاع النادي، قائلًا: “النهارده هنشجع من قلبنا من غير ما نحس إن في ظلم أو تهاون.. القرار دا رجّع لنا الأمل تاني في إن الإسماعيلي يرجع لمكانته.”

وأشار إلى أنه يتبرع بحلق حفيدته للنادي الإسماعيلي لفك أزمة القيد الحالية، واصفا الحالة بعد القرار “ احنا دلوقتي قادرين نتنفس”.

كما عبّر أبو الأدهم، أحد مشجعي الدراويش، عن سعادته بالقرار، موضحًا أن المرحلة الماضية كانت صعبة على الجماهير، خاصة في ظل محاولات جمع التبرعات لسداد مديونية النادي، مضيفًا: “كنا بنتبرع وإحنا خايفين الفلوس تروح فين، دلوقتي بنتبرع وإحنا مطمنين.”

من جانبه، وصف اللواء بديع أبو علي، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي السابق، القرار بأنه “فرحة حقيقية للإسماعلاوية”، مؤكدًا أنه جاء استجابة لمطالب الجماهير الغيورة على الكيان.

أول رد فعل من الإسماعيلي على حل مجلس الإدارة وتحويله للنيابة

وعلق مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، على قرار حل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن وتحويله للنيابة العامة.

وقال فرج عمران نائب رئيس الإسماعيلي في تصريحات له: "لدينا اندهاش من صدور هذا القرار ولا نعلم السبب وليس لدينا تفسير لما حدث".

وأضاف نائب رئيس الإسماعيلي: "قمنا بفتح حساب للتبرعات ولا أظن أن ذلك هو السبب في حل مجلس الإدارة".