فانس يزور الاحتلال.. ووثيقة مسربة تضم أسماء 30 ألف إسرائيلي
وسط ترقب مرموش.. ليلة أوروبية مشتعلة بين فياريال ومانشستر سيتي
800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم
تعرف على خطة الحكومة لمواجهة السيول والأمطار في الشتاء
تحقيقات مصرع 8 في انهيار عقار بالقاهرة: صدر قرار بالترميم الشامل ولم يُنفذ
وزير التعليم يتفقد 9 مدارس بسوهاج.. ويعلن نظام التنسيق لطلاب البكالوريا
رئيس المخابرات المصرية يتوجه إلى إسرائيل اليوم
من مرحاض إلى فندق فاخر.. ذا دنيتي يقدم تجربة إقامة فريدة تحت الأرض
الحكومة : تكثيف الحملات التفتيشية لضبط الأسعار والمحتكرين
خطة مصرية باستحواذ المنتجات اليدوية على 70% من السوق المحلية
خلافات على ذهب.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على سيدة وخطف زوجها
بيراميدز يتربع على عرش الكرة المصرية والأفريقية عالميًا في تصنيف الأندية بعد السوبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلمانى يطالب الحكومة باستثمار زخم افتتاح المتحف الكبير للترويج للسياحة المصرية عالميا

الدكتور إيهاب رمزي
الدكتور إيهاب رمزي
فريدة محمد

أكد الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى أن افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل يُعد حدثًا عالميًا فريدًا يعيد رسم خريطة السياحة الثقافية في مصر موضحاً أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة المتابعة الدقيقة لكافة التفاصيل التنفيذية تُمثل خارطة طريق واضحة للعمل.

 الرحلات السياحية في مختلف المحافظات


وطالب " رمزى " فى بيان له أصدره اليوم من الوزارات المعنية بالتنسيق الكامل لاستثمار هذا الحدث غير المسبوق من خلال إطلاق حملة ترويجية عالمية تربط المتحف بمسار الرحلات السياحية في مختلف المحافظات وتطوير منظومة النقل الذكي حول المتحف لتيسير وصول الزائرين وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الخدمات السياحية والفندقية وإعداد برامج تدريبية للعاملين بقطاع السياحة لرفع مستوى الخدمة بما يليق بالحدث مؤكداً على ضرورة استغلال واستثمار هذا الحدث العالمى فى الترويج للسياحة المصرية عالمياً حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.


وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن مصر اصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق انطلاقة كبيرة فى الاستثمار السياحى مطالباً من الحكومة تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لمستثمرى القطاع السياحى.

المتحف المصري الدكتور إيهاب رمزي نوفمبر المقبل

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

ترزي حريمي

حبس ترزي حريمي لاتهامه بتصوير السيدات أثناء تغيير ملابسهن في مدينة نصر

الدماطي

حسام واضح.. الدماطي يعلق على أزمة الخطيب وغالي

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

التعليم: 10 جنيه غرامة انذار للطلاب المتغيبين و25 جنيه لإعادة قيد المفصولين

طماطم 023 F1

ليس طائرة حربية.. لماذا يتفوق صنف طماطم 023 F1 عند المزارعين؟

إنجي أشرف بهجت تحصد الماجستير بامتياز عن دراسة تأثير الواقع المعزز على التعليم الإلكتروني بمصر

إنجي أشرف بهجت تحصد الماجستير بامتياز عن دراسة تأثير الواقع المعزز على التعليم الإلكتروني بمصر

وحدة الطعام المتنقلة

عايز تشتغل.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة

من مرحاض إلى فندق فاخر.. ذا دنيتي يقدم تجربة إقامة فريدة تحت الأرض

طريقة تنظيف الميكروويف بالخل والليمون بسهولة.. نتائج مذهلة في دقائق

بسعر 14 ألف دولار.. أرخص سيارة شيفروليه في العالم

الكشف عن مشكلة خطيرة في الفتيس ثماني السرعات من جنرال موتورز

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

