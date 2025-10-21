برلمانى يطالب الحكومة باستثمار زخم افتتاح المتحف الكبير للترويج للسياحة المصرية عالميا

أكد الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى أن افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل يُعد حدثًا عالميًا فريدًا يعيد رسم خريطة السياحة الثقافية في مصر موضحاً أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة المتابعة الدقيقة لكافة التفاصيل التنفيذية تُمثل خارطة طريق واضحة للعمل.

وطالب " رمزى " فى بيان له أصدره اليوم من الوزارات المعنية بالتنسيق الكامل لاستثمار هذا الحدث غير المسبوق من خلال إطلاق حملة ترويجية عالمية تربط المتحف بمسار الرحلات السياحية في مختلف المحافظات وتطوير منظومة النقل الذكي حول المتحف لتيسير وصول الزائرين وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الخدمات السياحية والفندقية وإعداد برامج تدريبية للعاملين بقطاع السياحة لرفع مستوى الخدمة بما يليق بالحدث مؤكداً على ضرورة استغلال واستثمار هذا الحدث العالمى فى الترويج للسياحة المصرية عالمياً حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.



وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن مصر اصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق انطلاقة كبيرة فى الاستثمار السياحى مطالباً من الحكومة تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لمستثمرى القطاع السياحى.