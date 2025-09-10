قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تلامس الحلم.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026
مستشفيات غزة تستقبل 34 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع
شعوذة.. سقوط دجال كرموز بعد الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحانى
تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات
الحكومة تسرع وتيرة تطوير دهب لتحويلها إلى نموذج عالمي للتنمية المستدامة
يوسف القعيد خلال مناقشة مجموعة قصصية: مصر تفاجئنا بمواهب لم نتوقعها
ايرادات السينما l درويش يتصدر وضي يتجاوز الربع مليون في 24 ساعة
الكاميرات فضحته.. القبض على لص سرق حقيبة أحد المصلين داخل مسجد بدمنهور
هجوم الدوحة.. وزير دفاع الاحتلال: سنتحرك ضد الأعداء في أي مكان
حاولت الانتـ.حار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. الإفتاء تجيب
12 شهيدا جراء مجزرة إسرائيلية بحق النازحين قرب ميناء غزة غرب المدينة
محمود فوزي: القيادة مسؤولية والدولة تراهن على وعي الشباب لبناء المستقبل
العمر مجرد رقم.. رونالدو يحقق إنجازا تاريخيا في تصفيات كأس العالم

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رقمًا قياسيًا بعد هدفه أمام المجر أمس الثلاثاء في إطار الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وخطف منتخب البرتغال فوزًا قاتلاً على المجر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط.

وأصبح كريستيانو رونالدو - صاحب الـ40 عامًا - هداف تصفيات كأس العالم عبر التاريخ برصيد 39 هدفُا، متساويًا مع أسطورة غواتيمالا كارلوس رويز.

أهداف لقاء البرتغال والنرويج

 

منح بارناباس فارجا التقدم للمجر في الدقيقة 21، بينما أدرك برناردو سيلفا التعادل للبرتغال في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني أضاف كريستيانو رونالدو وجواو كانسيلو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 58 و86، بينما أحرز فارجا هدف المجر الثاني في الدقيقة 84.

وكان المنتخب البرتغالي استهل مشواره في تصفيات المونديال بفوز ساحق على أرمينيا 5-0.

