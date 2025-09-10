العمر مجرد رقم.. رونالدو يحقق إنجازا تاريخيا في تصفيات كأس العالم

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رقمًا قياسيًا بعد هدفه أمام المجر أمس الثلاثاء في إطار الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وخطف منتخب البرتغال فوزًا قاتلاً على المجر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط.

وأصبح كريستيانو رونالدو - صاحب الـ40 عامًا - هداف تصفيات كأس العالم عبر التاريخ برصيد 39 هدفُا، متساويًا مع أسطورة غواتيمالا كارلوس رويز.

أهداف لقاء البرتغال والنرويج

منح بارناباس فارجا التقدم للمجر في الدقيقة 21، بينما أدرك برناردو سيلفا التعادل للبرتغال في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني أضاف كريستيانو رونالدو وجواو كانسيلو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 58 و86، بينما أحرز فارجا هدف المجر الثاني في الدقيقة 84.

وكان المنتخب البرتغالي استهل مشواره في تصفيات المونديال بفوز ساحق على أرمينيا 5-0.