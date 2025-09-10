شوبير يكشف مكان إقامة مباراة مصر وجيبوتي بتصفيات كأس العالم

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مكان إقامة مباراة مصر أمام جيبوتي في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية: هناك مقترح بإقامة مباراة مصر المقبلة أمام جيبوتي في ستاد القاهرة، لأن جيبوتي لا تلعب في ملعبها».

وتابع: هناك صعوبة في الأمر تتعلق بقواعد النزاهة، رغم إعلان الأمين العام للاتحاد الجيبوتي لكرة القدم عن إقامة المباراة في القاهرة لكن هذا الطلب يمكن رفضه».

واستكمل شوبير: لكني لا أرى أن هناك مشكلة في ذلك ومنتخب جيبوتي خسر من بوركينا فاسو 6-0 في المباراة الماضية وقبلها خسر برباعية وخسر من مصر في بداية التصفيات 6-0، ونحن ليس لدينا مشكلة في خوض المباراة في المغرب».

وبعد التعادل الثمين مع بوركينا فاسو في العاصمة واجادوجو، واصل منتخب مصر خطواته الثابتة نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث يستعد لمواجهة منتخب جيبوتي يوم 9 أكتوبر المقبل، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية.

وتقام المباراة خلال فترة التوقف الدولي من 6 إلى 15 أكتوبر.

كان المنتخب المصري قد حصد نقطة مهمة بعد التعادل السلبي مع بوركينا فاسو على ملعب 4 أغسطس، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين.

وبهذه النتيجة حافظ الفراعنة على صدارة المجموعة الأولى بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه، بوركينا فاسو.