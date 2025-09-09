عملوا اللي عليهم .. شوبير يوجّه رسالة إلى لاعبي منتخب مصر

وجه الإعلامي احمد شوبير رسالة الي لاعبي منتخب مصر بعد التعادل امام بوركينا فاسو

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك ." كتر ألف خيركم عملتوا اللي عليكم وزيادة ؛ ومن دلوقتي بقول مبرووووك



خطف منتخب مصر نقطة ثمينة من بوركينا فاسو بعد التعادل السلبي، في اللقاء الذى جمع المنتخبين على ملعب إستاد 4 أغسطس في الجولة الثامنة من دور المجموعات ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ووقع اللاعب مروان عطية في مصيدة التسلل بعد التمركز الخاطئ خلف مدافعي بوركينا فاسو في الدقيقة 2.

وتوقفت المباراة بعد إصابة عمر مرموش ودفع الجهاز الطبي لعلاجه على أرض الملعب فى الدقيقة 4 ليكمل المباراة.

وسقط عمر مرموش مرة أخرى دون تدخل أي لاعب فى الدقيقة 7 ، وخرج من أرض الملعب لتلقيه العلاج المناسب.

ودفع حسام حسن بـ أسامة فيصل بدلاً من عمر مرموش فى الدقيقة 9.