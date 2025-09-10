الطيب: لاعبو الزمالك لا يجدون الدعم.. واللوم على الجماهير

انتقد الناقد الرياضي أحمد الطيب ، بعض جماهير الزمالك، عقب اعتراضهم على عدم مشاركة الثنائي حسام عبد المجيد ، ومصطفى محمد مع المنتخب تحت قيادة حسام حسن.

وكتب الطيب ، عبر حسابه على "فيس بوك": "انت كزملكاوي — إذا كنت فعلًا زملكاوي — نازل سب وتقطيع وإهانة وتقليل من لاعبي فريقك! من بينهم حسام عبد المجيد اللي حصل على جائزة الأفضل في مركزه بمصر، وكذلك بتقلل من دونجا، محمد صبحي، عواد، عمر جابر وغيرهم.

وتابع: "وفي النهاية بتزعل إن لاعبيك إما احتياطيين أو مش منضمين للمنتخب من الأساس، بينما لاعبين تانيين ما بيلعبوش أصلًا لا أساسي ولا حتى احتياطي ومع ذلك بياخدوا فرص وبيشاركوا كأساسيين لأنهم بيلاقوا الدعم والتفخيم.

واختتم: "لا تلومنّ إلا نفسك، ولا تبكِ على ما فعلته بيدك في فريقك".