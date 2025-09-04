الزمالك يجهز عرضًا مغريًا لـ حسام عبد المجيد لتمديد تعاقده

قال الإعلامي جمال الغندور، إن نادي الزمالك يجهز عرضًا مغريا استعداداً لتقديمه لحسام عبد المجيد مدافع الفريق من أجل تمديد تعاقده مع الفريق خاصة أنه متبقي في عقده موسمين.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "استقر مسئولو نادي الزمالك على ترضية اللاعب من الناحية المادية خاصة ان عقده الحالي لا يتناسب مع إمكانياته الفنية ولا يتخطي المليوني جنيه".

واختتم: "ينوي مسئولو نادي الزمالك عقد جلسة مع حسام عبد المجيد مدافع الفريق لحسم ملف تمديد عقده مع القلعة البيضاء عقب فترة التوقف الدولي خاصة أن اللاعب يتواجد في صفوف المنتخب الوطني حالياً".