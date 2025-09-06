جلسة مرتقبة بين الزمالك وحسام عبد المجيد لتجديد عقده

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تفاصيل العرض المرتقب المقدم للمدافع حسام عبد المجيد، من أجل تجديد عقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يعقد جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، جلسة مع اللاعب عقب نهاية فترة التوقف الدولي، لبحث تجديد تعاقده وتعديل بنوده الحالية.

ويعتزم إدوارد تقديم عرض مالي جديد لحسام عبد المجيد، يتضمن انتقاله إلى "الفئة الأولى" من حيث رواتب اللاعبين داخل الفريق، تقديرًا للمستوى المميز الذي يقدمه مؤخرًا، ودوره الأساسي في تشكيل المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.

وينتهي عقد عبد المجيد الحالي في صيف 2027، ويتقاضى بموجبه 1.5 مليون جنيه سنويًا، وهو ما تراه إدارة الزمالك لا يعكس القيمة الفنية الكبيرة التي يمثلها اللاعب في الوقت الحالي.

وتسعى الإدارة لتعديل المقابل المالي بما يتناسب مع مكانته في الفريق، بهدف الحفاظ على استقراره النفسي وتركيزه داخل الملعب، في إطار خطة النادي لتأمين القوام الأساسي للفريق.