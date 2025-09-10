قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المفوضية الأوروبية: تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل ومشاريع دفاعية جديدة قيد الطرح
الصحة: صرف مكافأة للعاملين بمستشفى الصدر بالمنيا
إذاعة جيش الاحتلال: نتائج الهجوم على قطر تبدو غير مرضية ولسنا متفائلين
بعد واقعة طالب المنبر.. الحبس والغرامة لمن يصدر فتوي من غير المتخصصين
بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم.. الكويت تؤكد تضامنها ووقوفها الكامل مع دولة قطر
ارتفاع الأمواج يغلق عدة شواطئ بمرسى مطروح
رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح تدابير جديدة تستهدف إسرائيل
أسعار الخضروات اليوم 10 سبتمبر 2025
الطيب: لاعبو الزمالك لا يجدون الدعم.. واللوم على الجماهير
الغمراوي: توطين صناعة المستحضرات الحيوية واللقاحات على رأس أولوياتنا لدعم الأمن الدوائي
وفد أممى يبحث خطة إعادة الإحياء المتكامل لمنطقة دندرة بقنا
رئيس هيئة الدواء يبحث مع ممثلي جهاز الدمغة الطبية سبل دعم الصناعة الوطنية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ظهور مرموش بالعكاز بعد عودة بعثة منتخب مصر إلى القاهرة

إسراء أشرف

ظهر الدولي المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، متكئًا على عكاز أثناء عودة بعثة المنتخب الوطني الأول إلى القاهرة قادمة من بوركينا فاسو.

وعادت بعثة منتخب مصر عقب خوضها مباراة الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وكان مرموش قد تعرض لإصابة قوية في الدقيقة السابعة من اللقاء إثر تدخل عنيف من أحد لاعبي بوركينا فاسو.

وكشف الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، أن إصابة مرموش عبارة عن كدمة في أربطة الركبة، مؤكدًا أنه سيخضع لأشعة وفحوصات طبية فور وصوله إلى القاهرة، لتحديد حجم الإصابة وفترة غيابه عن الملاعب.

عمر مرموش مرموش إصابة مرموش منتخب مصر بوركينا فاسو

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

ليفربول يرسل طائرة خاصة لإعادة محمد صلاح من بوركينافاسو

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

عقب تراجعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

تحذير.. هذه الأخطاء تسبب انسداد الشرايين

نشرة المرأة والمنوعات | هرمون الكورتيزول الخفي يدمر صحتك بهذه الطريقة.. علاج مُبتكر لـ مرض السكري من النوع الثاني يغني علن الأنسولين

طريقة عمل سلطة العدس البني والذرة

لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية.. احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك

ضبط مصنع لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة بدون ترخيص في الشرقية

جانب من المضبوطات

إطلالة مختلفة.. ريا أبي راشد تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

ريا أبي راشد

لماذا تستمر لمبة المحرك في الظهور بعد الانتهاء من فحصه؟

لمبة المحرك

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

