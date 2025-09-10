ظهور مرموش بالعكاز بعد عودة بعثة منتخب مصر إلى القاهرة

ظهر الدولي المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، متكئًا على عكاز أثناء عودة بعثة المنتخب الوطني الأول إلى القاهرة قادمة من بوركينا فاسو.

وعادت بعثة منتخب مصر عقب خوضها مباراة الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وكان مرموش قد تعرض لإصابة قوية في الدقيقة السابعة من اللقاء إثر تدخل عنيف من أحد لاعبي بوركينا فاسو.

وكشف الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، أن إصابة مرموش عبارة عن كدمة في أربطة الركبة، مؤكدًا أنه سيخضع لأشعة وفحوصات طبية فور وصوله إلى القاهرة، لتحديد حجم الإصابة وفترة غيابه عن الملاعب.