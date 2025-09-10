قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: صرف مكافأة للعاملين بمستشفى الصدر بالمنيا
إذاعة جيش الاحتلال: نتائج الهجوم على قطر تبدو غير مرضية ولسنا متفائلين
بعد واقعة طالب المنبر.. الحبس والغرامة لمن يصدر فتوي من غير المتخصصين
بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم.. الكويت تؤكد تضامنها ووقوفها الكامل مع دولة قطر
ارتفاع الأمواج يغلق عدة شواطئ بمرسى مطروح
رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح تدابير جديدة تستهدف إسرائيل
أسعار الخضروات اليوم 10 سبتمبر 2025
الطيب: لاعبو الزمالك لا يجدون الدعم.. واللوم على الجماهير
الغمراوي: توطين صناعة المستحضرات الحيوية واللقاحات على رأس أولوياتنا لدعم الأمن الدوائي
وفد أممى يبحث خطة إعادة الإحياء المتكامل لمنطقة دندرة بقنا
رئيس هيئة الدواء يبحث مع ممثلي جهاز الدمغة الطبية سبل دعم الصناعة الوطنية
الخارجية الفرنسية: الوساطة المصرية القطرية لا غنى عنها للإفراج عن المحتجزين بغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صباحنا كأس عالم.. مينا هاهر يشيد بـ لاعبي منتخب مصر في تصفيات المونديال

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

أشاد الإعلامي مينا ماهر بـ لاعبي منتخب مصر في كأس العالم.

وكتب مينا ماهر عبر فيسبوك:"صباحنا كأس عالم".

وتنفست الجماهير المصرية العاشقة لكرة القدم الصعداء أمس بعدما نجح المنتخب المصري في الحفاظ على صدارته للمجموعة الأولى ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث تعادل المنتخب الوطني مع نظيره منتخب بوركينا فاسو، ورفع الفراعنة رصيدهم إلى 20 نقطة، محققين 6 انتصارات وتعادلين، ليظل الفارق بينه وبين منتخب بوركينا فاسو خمس نقاط كاملة.

أصبح منتخب مصر بحاجة إلى نقطتين فقط من أجل ضمان التأهل الرسمي إلى كأس العالم 2026، وذلك قبل خوض المباراتين المتبقيتين أمام كل من جيبوتي وغينيا بيساو، وفي حال نجاح الفراعنة في الحصول على نقطتين، سواء بالفوز أو التعادل، سيصل الفريق إلى النقطة 22، وهو الرصيد الذي يضمن له حجز بطاقة التأهل مباشرة، خصوصاً أن الحد الأقصى الذي يمكن أن يبلغه منتخب بوركينا فاسو لا يتجاوز 21 نقطة.

نتيجة مواجهة بوركينا فاسو

تمكن المنتخب المصري من العودة بتعادل سلبي ثمين أمام بوركينا فاسو، في اللقاء الذي جرى أمس الثلاثاء على ملعب "4 أغسطس" بالعاصمة واجادوجو، لحساب الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية، ورغم أن النتيجة انتهت دون أهداف، فإنها عززت من موقف الفراعنة في سباق التأهل، وزادت من فرصهم في بلوغ المونديال.

تشكيل منتخب مصر

دخل المدير الفني حسام حسن اللقاء بالتشكيل التالي:

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • خط الدفاع: محمد حمدي – محمد هاني – رامي ربيعة – خالد صبحي – أحمد عيد.
  • خط الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل "كوكا" – محمود حسن "تريزيجيه".
  • خط الهجوم: عمر مرموش – محمد صلاح.

تشكيل منتخب بوركينا فاسو

بدأ منتخب بوركينا فاسو المباراة بتشكيل مكون من:

  • حراسة المرمى: كوفي.
  • خط الدفاع: عيسى كابوري – دايو – إدموند تابسوبا – ياجو.
  • خط الوسط: بيرتراند تراوري – سعيدو سيمبوري – بلاتي توري – محمد زوجرانا – لري.
  • خط الهجوم: دانجو واتارا.

موعد المباراة المقبلة

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب جيبوتي يوم 9 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية، وتأتي هذه المباراة خلال فترة التوقف الدولي المقررة بين 6 و15 أكتوبر، حيث يسعى الفراعنة إلى حسم التأهل رسميًا من خلالها قبل الجولة الأخيرة.

منتخب مصر الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

محمد صلاح

ليفربول يرسل طائرة خاصة لإعادة محمد صلاح من بوركينافاسو

الراحل أحمد الدجوي وشقيقه عمرو

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

دولار امريكي

عقب تراجعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

دواجن

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

ترشيحاتنا

حملات العلاج الحر في المنوفية

حملات تفتيشية مكثفة على 1018 منشأة طبية خاصة بالمنوفية.. غلق وإنذارات لضمان جودة الخدمة الصحية

نائب محافظ قنا

عبر الفيديو كونفرانس.. نائب محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لتقنين أراضي الدولة

تمويل المشروعات

محافظ المنوفية: تمويل 192 مشروعا خلال 9 أشهر ضمن مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية

بالصور

لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية.. احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك

لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك
لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك
لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك

ضبط مصنع لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة بدون ترخيص في الشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

إطلالة مختلفة.. ريا أبي راشد تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

لماذا تستمر لمبة المحرك في الظهور بعد الانتهاء من فحصه؟

لمبة المحرك
لمبة المحرك
لمبة المحرك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد