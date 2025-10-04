قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فوز تاريخي .. ساناي تاكايتشي أول امرأة تقود الحزب الحاكم في اليابان
نتاج اخطائي.. عمرو أديب يوجه عدة نصائح من خبراته الحياتية
القائمة الوطنية تستهل اجتماعاتها استعدادا لانتخابات النواب بمقر مستقبل وطن .. اليوم
وول ستريت جورنال تكشف شروط حماس لقبول خطة ترامب
بأوامر نتنياهو.. هجوم بالمسيرات على سفن أسطول الصمود المتجه لـ غزة
ما هي فضائل الصدقة في الدنيا؟.. الإفتاء: 16 نعمة ومثلها بالآخرة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 4-10-2025
أسعار الذهب في مصر اليوم 4-10-2025.. عيار 12 بكام؟
سارة خليفة: أنا مش مافيا وفلوسي لا دعارة ولا مخدرات| نص التحقيقات
فتحت أبواب النصر.. الفريق سعد الدين الشاذلي وخطة "المآذن العالية"
لتوفير شتلات وتقاوى تتحمل الملوحة.. الريف المصري يوقع برتوكول مع أكساد
وزير الخارجية: مصر تدعم كافة جهود إنهاء الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة
الدردير يشبه خوان ألفينا بـ ميسي.. تفاصيل

باسنتي ناجي

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير بـ أداء اللاعب خوان بيزيرا لاعب الزمالك.

وكتب الدردير عبر فيسبوك :"الاسم : خوان بيزيرا
قوه : رونالدو
مهاره : ميسي
رؤيه : تشافي
ذكاء : بيلية
تسديدات : بيكهام
سرعه : مبابی".

ويلتقي في الخامسة مساء اليوم السبت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع غزل المحلة،  على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتتطلع جماهير القلعة البيضاء إلى عودة فريقها لسكة الانتصارات في البطولة المحلية، أملا في المنافسة على اللقب الغائب منذ سنوات، خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.

من المقرر أن تذاع مباراة الزمالك وغزل المحلة عبر قناة "أون تايم سبورتس" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة على استاد هيئة قناة السويس بدلًا من استاد القاهرة، الذي تم إغلاقه بداية من شهر أكتوبر الجاري لإجراء أعمال الصيانة، وهو ما دفع إدارة الزمالك لنقل مبارياته المقبلة إلى الملعب الجديد بشكل مؤقت.

يلعب الزمالك مباراته أمام غزل المحلة وهو لايزال يعانى تداعيات خسارة القمة. ويريد «الأبيض» الذى توقف رصيده عند 17 نقطة مصالحة جماهيره بعد الأداء المتواضع وفقدان ثلاث نقاط غالية أمام الأهلى، كما أن مدربه البلجيكى يانيك فيريرا مطالب بالرد على سيل الانتقادات التى حملته مسئولية خسارة القمة بإصراره على الدفاع حتى بعد التقدم بهدف.

ولا شك أن الزمالك يملك الزاد البشرى الذى يستطيع به مواجهة أى منافس، لكن التوفيق غاب عن فيريرا فى استخدام وتوظيف اللاعبين، فدفع الفريق ثمنا باهظا وأصبح مهددا بفقدان الصدارة.

وأخشى ما تخشاه الجماهير البيضاء أن يمتد تأثير القمة إلى مباراة اليوم والمباريات المقبلة، وأن تترك الخسارة أثرا سلبيا على نفسية اللاعبين وثقتهم فى أنفسهم، لكن بغض النظر عن تلك الظروف، فإن الفريق مطالب بإظهار شخصيته الحقيقية واستعادة هيبته حتى يتمسك بفرصه فى المنافسة على اللقب.

أما غزل المحلة الذى يملك عشر نقاط فيريد استغلال كبوة الزمالك وخطف نقاط الفوز عليه لكى يتقدم إلى وسط الجدول، كما أن «زعيم الفلاحين» يريد إيقاف سلسلة اللافوز التى لازمته خلال الجولات الأربع الماضية.

