وزير الرياضة: ما تحقق في 8 سنوات يوازي إنجازات 70 عاما

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن ما تحقق في مصر خلال السنوات الثماني الأخيرة يُعادل ما أُنجز خلال أكثر من سبعين عامًا، مشيرًا إلى أن الجمهورية الجديدة تُعد نموذجًا حقيقيًا للتنمية والتقدم في مختلف المجالات، ومنها الرياضة.

وأضاف الوزير في مداخلة هاتفية لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة cbc, إن وصول منتخب مصر إلى كأس العالم مرتين خلال السنوات الأخيرة يعكس التطور الكبير الذي تشهده الكرة المصرية، مضيفًا:"إن شاء الله من الآن فصاعدًا، سنكون موجودين في كل دورة من دورات كأس العالم، والعَلم المصري سيظل خفاقًا في المحافل الدولية".

وأوضح صبحي، أن ما يتحقق في الشارع المصري من مشروعات وإنجازات ينعكس إيجابًا على الروح العامة، سواء في السياسة أو في الرياضة، مؤكدًا أن الجماهير أصبحت تشعر بالفخر والانتماء، خصوصًا بعد الانتصارات المتتالية التي يحققها المنتخب الوطني.

وأضاف الوزير أن تأهل المنتخب المصري الأخير خطوة مهمة ضمن سلسلة النجاحات المتواصلة، قائلًا:"الحياة كلها فرحة، من اللاعبين إلى الجماهير، وكلنا فخورون بالوصول للمونديال. القادم أفضل بإذن الله".

وختم صبحي حديثه بالإشادة بالروح العالية للاعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن، مؤكدًا دعم الدولة الكامل لكل ما يرفع اسم مصر في المحافل الرياضية، ومشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التطوير والاهتمام بالقطاع الرياضي على مستوى التشريعات والبنية التحتية.