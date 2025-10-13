قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع عدد الأسرى الفلسطينيين المشمولين باتفاق الإفراج إلى 1718 بدلا من 1722
ترامب: سمعت أن هناك حربا بين باكستان وأفغانستان.. سأحاول حلها
بمضبوطات وصلت 109 ملايين جنيه.. تجديد حبس عصابة المخدرات
ترامب: سأكون فخورا بزيارة غزة وأتطلع للوقوف على أرضها
ضبط مواد بترولية تباع خارج محطات الوقود في قنا.. وهذه عقوبة المتهمين بالقانون
خبير يكشف السبب الرئيسي وراء تراجع ارتداء الإيرانيات للحجاب
علي جمعة: النبي ﷺ أنسب الناس والله أثنى عليه وشرَّف مكانه وزمانه
ترامب: سمحنا بنشر شرطة تابعة لحماس مؤقتا.. ولدينا ضمانات بشأن غزة
بدء تحرك الحافلات والصليب الأحمر لاستقبال الأسرى الفلسطينيين
كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي
عايز أشرب قهوة.. الناجية من مأساة نبروه تكشف كيف استدرجها الجاني لتنفيذ الجريمة
وثائق بخط السنوار تكشف كواليس التخطيط لهجمات السابع من أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة: ما تحقق في 8 سنوات يوازي إنجازات 70 عاما

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن ما تحقق في مصر خلال السنوات الثماني الأخيرة يُعادل ما أُنجز خلال أكثر من سبعين عامًا، مشيرًا إلى أن الجمهورية الجديدة تُعد نموذجًا حقيقيًا للتنمية والتقدم في مختلف المجالات، ومنها الرياضة.

وأضاف الوزير في مداخلة هاتفية لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة cbc, إن وصول منتخب مصر إلى كأس العالم مرتين خلال السنوات الأخيرة يعكس التطور الكبير الذي تشهده الكرة المصرية، مضيفًا:"إن شاء الله من الآن فصاعدًا، سنكون موجودين في كل دورة من دورات كأس العالم، والعَلم المصري سيظل خفاقًا في المحافل الدولية".

وأوضح صبحي، أن ما يتحقق في الشارع المصري من مشروعات وإنجازات ينعكس إيجابًا على الروح العامة، سواء في السياسة أو في الرياضة، مؤكدًا أن الجماهير أصبحت تشعر بالفخر والانتماء، خصوصًا بعد الانتصارات المتتالية التي يحققها المنتخب الوطني.

وأضاف الوزير أن تأهل المنتخب المصري الأخير خطوة مهمة ضمن سلسلة النجاحات المتواصلة، قائلًا:"الحياة كلها فرحة، من اللاعبين إلى الجماهير، وكلنا فخورون بالوصول للمونديال. القادم أفضل بإذن الله".

وختم صبحي حديثه بالإشادة بالروح العالية للاعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن، مؤكدًا دعم الدولة الكامل لكل ما يرفع اسم مصر في المحافل الرياضية، ومشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التطوير والاهتمام بالقطاع الرياضي على مستوى التشريعات والبنية التحتية.

منتخب مصر اخبار منتخب مصر تصفيات كأس العالم اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير النقل

رسميا.. النقل تصدر قرارًا بفرض رسوم مرور على طريق رافد جمصة بطول 53 كيلومترًا

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

الخطيب

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

خلال تغطية إعلامية.. استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

موعد سقوط الامطار

أماكن سقوط الأمطار.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال ساعات

السيارة التي كانت تقل القطريين

تفاصيل حادث الدبلوماسيين القطريين في شرم الشيخ.. ونقل الجثامين والمصابين إلى الدوحة

قمة شرم الشيخ للسلام

مصر تعلن قائمة القادة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام غدًا

ترشيحاتنا

منتخب مصر

أحمد دياب: التأهل للمونديال بلا هزيمة يؤكد ريادة الكرة المصرية

الالعاب النارية

مصر في المونديال: الألعاب النارية تضيء سماء إستاد القاهرة

ماجى زوجه محمد صلاح

أم مكة على مقاعد البدلاء.. ظهور خاص لزوجة محمد صلاح في احتفالات المنتخب

بالصور

مصر وغزة.. القاهرة تنجح في إنهاء العدوان الإسرائيلي وتفشل مخظط التهجير

المساعدات المصرية إلى غزة
المساعدات المصرية إلى غزة
المساعدات المصرية إلى غزة

"ابن النادي" يتصدر تريند X بعد تصاعد الأحداث في حلقاته الثالثة والرابعة

احمد فهمي
احمد فهمي
احمد فهمي

فيديو

هجوم 7 أكتوبر

وثائق بخط السنوار تكشف كواليس التخطيط لهجمات السابع من أكتوبر

القبطان ولاء حافظ

القبطان ولاء حافظ.. إرادة قوية تُحطم حدود المستحيل

فندق دخول بدون خروج

“قصر الباشا الغامض”.. فندق مصري يثير الذعر والسؤال: خيال أم حقيقة؟

ايناس الدغيدي

قارئ فنجان تنبأ بزواجي .. إيناس الدغيدي تكشف كواليس زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

المزيد