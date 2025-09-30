قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يتابع موقف تنفيذ مقر ديوان محافظة المنوفية ومستشفى شبين الكوم الجديد
دار الإفتاء توضح ضوابط إخراج الزكاة على الوديعة البنكية وشهادات الاستثمار
ترامب: قادة الدول العربية والإسلامية ساهموا في خطة السلام بغزة
مفتي الجمهورية يستمع لآراء جمهور المستفتين حول خدمات دار الإفتاء
رئيس الوزراء يتفقد أعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية الجديدة بشبين الكوم
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025
قمة السيسي وبن زايد تعكس تحالفا استراتيجيا| ومحلل: دليل على الثقة والمصالح المشتركة
بعد افتتاح أكاديمية دينا | مديحة حمدي: الرقص فن.. المشكلة في اللي بيتلبس
رئيس الوزراء يفتتح المحور المروري الجديد لمدخل شبين الكوم
وزير الخارجية: استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة مرهون بوقف الحرب فورًا
وزير الخارجية: لا سلام دون ارتباط الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة
العثور على سفير جنوب إفريقيا ميتاً بعد سقوطه من الطابق 22 في باريس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع أسعار العملات الرقمية و"بيتكوين" تتجاوز 113 ألف دولار

ارتفاع أسعار العملات الرقمية و"بيتكوين" تتجاوز 113 ألف دولار
ارتفاع أسعار العملات الرقمية و"بيتكوين" تتجاوز 113 ألف دولار
أ ش أ

شهدت أسواق العملات الرقمية اليوم “الثلاثاء”، ارتفاعا لافتا حيث تجاوزت عملة بيتكوين (BTC) مستوى 113 ألف دولار، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال التطورات التقنية، مع استمرار مراقبتهم للأحداث السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة.

وارتفع سعر "بيتكوين" إلى 113,054 دولار، بزيادة نسبتها 0.15%، مع قيمة سوقية تجاوزت 2.25 تريليون دولار، وفقا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب". 

كما سجلت عملة إيثريوم (ETH) ارتفاعا بنسبة 1.41% ليصل سعرها إلى 4,163 دولار، بقيمة سوقية تبلغ 502.5 مليار دولار، فيما حققت عملة ريبل (XRP) مكاسب محدودة بنسبة 0.71% ليصل سعرها إلى 2.84 دولار.

ويعكس هذا الأداء حالة من التعافي بعد موجة هبوط الأسبوع الماضي، حيث تراجعت بيتكوين دون مستوى 109,000 دولار بفعل عمليات تصفية كبيرة وضغوط بيع.

وساهم موسم أكتوبر المعروف تاريخيا بتحقيق مكاسب قوية للبيتكوين، في تعزيز التفاؤل، إذ سجلت العملة خلال الأشهر السابقة مكاسب بمتوسط يزيد عن 20%.

كما أظهرت بيانات السلسلة الأخيرة تراكمات جديدة من قبل ما يعرف بـ"الحيتان"، ما يعزز الدعم المحتمل للسوق على المدى القصير.

مع ذلك، بقي المزاج العام حذرا نتيجة التوتر السياسي في واشنطن، إذ يملك المشرعون حتى منتصف ليلة الثلاثاء لإقرار مشروع قانون التمويل وتجنب الإغلاق الحكومي.

و قد يؤدي أي تأخير في صدور البيانات الاقتصادية الهامة، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر يوم الجمعة، إلى تعزيز حالة عدم اليقين في الأسواق المالية.

وعلى صعيد المؤسسات المالية، أفادت "بلومبرج" بأن مجموعة "فانجارد" تدرس السماح بتداول صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) المتركزة على العملات المشفرة، وهو ما سيتيح لملايين المستثمرين الوصول إلى صناديق البيتكوين والإيثريوم التي تديرها شركات أخرى، ما يمثل خطوة محتملة نحو تعزيز السيولة وزيادة الاعتماد المؤسسي على الأصول الرقمية.

ويعكس هذا المشهد حالة من التوازن بين الضغوط البيعية والمحفزات التقنية والتاريخية، مع استمرار متابعة المستثمرين عن كثب للتطورات الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على تحركات السوق.

أسواق العملات الرقمية الاقتصادية في الولايات المتحدة مشروع قانون التمويل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

حسام عاشور

أتمنى له التوفيق.. سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

وزير التربية والتعليم

هيكملوا شغلهم وهاياخدوا حقوقهم| التعليم: "مفيش معلم هايطلع معاش" أثناء الدراسة

ترشيحاتنا

الاهلي

اجتماع عاجل بين الخطيب وياسين منصور في فرع الأهلي بالتجمع

محمد صلاح

محمد صلاح يطارد إنجازا تاريخيا أمام جالاتا سراي

الأهلي

ياسر ريان يشيد بإدارة الأهلي ويكشف أزمة الزمالك بعد مباراة القمة

بالصور

بعد اختراقها.. الحكومة الأمريكية تتدخل لإنقاذ جاجوار

جاجوار
جاجوار
جاجوار

تويوتا تواجه أول أزمة انفصال داخلي من علامة سينشري

تويوتا سينشري
تويوتا سينشري
تويوتا سينشري

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل سلطة الحمص بالزبادي

طريقة سلطة الحمص بالزبادى
طريقة سلطة الحمص بالزبادى
طريقة سلطة الحمص بالزبادى

محافظ الشرقية يفتتح مدرستي ههيا الإعدادية بنين وعمر بن الخطاب للتعليم الأساسي بتكلفة 38 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد