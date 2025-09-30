ارتفاع أسعار العملات الرقمية و"بيتكوين" تتجاوز 113 ألف دولار

شهدت أسواق العملات الرقمية اليوم “الثلاثاء”، ارتفاعا لافتا حيث تجاوزت عملة بيتكوين (BTC) مستوى 113 ألف دولار، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال التطورات التقنية، مع استمرار مراقبتهم للأحداث السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة.

وارتفع سعر "بيتكوين" إلى 113,054 دولار، بزيادة نسبتها 0.15%، مع قيمة سوقية تجاوزت 2.25 تريليون دولار، وفقا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب".

كما سجلت عملة إيثريوم (ETH) ارتفاعا بنسبة 1.41% ليصل سعرها إلى 4,163 دولار، بقيمة سوقية تبلغ 502.5 مليار دولار، فيما حققت عملة ريبل (XRP) مكاسب محدودة بنسبة 0.71% ليصل سعرها إلى 2.84 دولار.

ويعكس هذا الأداء حالة من التعافي بعد موجة هبوط الأسبوع الماضي، حيث تراجعت بيتكوين دون مستوى 109,000 دولار بفعل عمليات تصفية كبيرة وضغوط بيع.

وساهم موسم أكتوبر المعروف تاريخيا بتحقيق مكاسب قوية للبيتكوين، في تعزيز التفاؤل، إذ سجلت العملة خلال الأشهر السابقة مكاسب بمتوسط يزيد عن 20%.

كما أظهرت بيانات السلسلة الأخيرة تراكمات جديدة من قبل ما يعرف بـ"الحيتان"، ما يعزز الدعم المحتمل للسوق على المدى القصير.

مع ذلك، بقي المزاج العام حذرا نتيجة التوتر السياسي في واشنطن، إذ يملك المشرعون حتى منتصف ليلة الثلاثاء لإقرار مشروع قانون التمويل وتجنب الإغلاق الحكومي.

و قد يؤدي أي تأخير في صدور البيانات الاقتصادية الهامة، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر يوم الجمعة، إلى تعزيز حالة عدم اليقين في الأسواق المالية.

وعلى صعيد المؤسسات المالية، أفادت "بلومبرج" بأن مجموعة "فانجارد" تدرس السماح بتداول صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) المتركزة على العملات المشفرة، وهو ما سيتيح لملايين المستثمرين الوصول إلى صناديق البيتكوين والإيثريوم التي تديرها شركات أخرى، ما يمثل خطوة محتملة نحو تعزيز السيولة وزيادة الاعتماد المؤسسي على الأصول الرقمية.

ويعكس هذا المشهد حالة من التوازن بين الضغوط البيعية والمحفزات التقنية والتاريخية، مع استمرار متابعة المستثمرين عن كثب للتطورات الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على تحركات السوق.