تفاصيل اجتماع حسام حسن واتحاد الكرة بنجوم منتخب الناشئين قبل المونديال
وزير العمل: حملات تفتيش مكثفة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور
مشاجرة دموية داخل مدرسة بالمعصرة.. ومطالب بتدخل التعليم لوقف "إهمال الإشراف"
تحالف المعادن الحيوية.. الولايات المتحدة وأستراليا تطلقان استثمارات بـ53 مليار دولار
وفاة محامى الإسكندرية.. قصة أب مات من الخوف على ابنه والرضيع يلحق به بعد ساعات
السودان يعلن إعادة فتح مطار الخرطوم الدولي الأربعاء المقبل
هل في العسل زكاة؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم الشرعي لأصحاب المناحل
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: والله ما أعرف محدش بلغني.. فيديو
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: محدش بلغني
متحدث وزارة الرياضة: إحالة ملف نادي الإسماعيلي إلى النيابة العامة بسبب مخالفات وفساد
وظائف حكومية جديدة.. اعرف شروط التعيين وفقا للقانون
جيش الاحتلال يعلن تسلم الصليب الأحمر جثمان محتجز إسرائيلي في غزة
اقتصاد

الدولار الأسترالي يرتفع.. والأسواق تترقب لقاء ترامب مع ألبانيز

أ ش أ

ارتفع الدولار الأسترالي، في تعاملات اليوم الإثنين؛ مدعوما بأسباب تدعو إلى مزيد من التفاؤل بشأن الصين، الشريك التجاري الأكبر، مع إظهار بيانات أن اقتصادها صامد بشكل معقول في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية وتخفيف الرئيس دونالد ترامب، بعضا من لهجته التجارية.

وارتفع الدولار الأسترالي الذي يستخدم عادة كمقياس سيولة للأصول الصينية ومعنويات المخاطرة عموما نظرا للروابط الاقتصادية الوثيقة بين البلدين بنسبة 0.3% إلى 0.6504 دولار أمريكي اليوم الاثنين.

ولم يشهد اليوان الصيني تغيرا يذكر في التعاملات الخارجية عند 7.1235 يوان للدولار الأمريكي.

يأتي ذلك في وقت تترقب فيه الأسواق اللقاء المقرر بين رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الإثنين، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، مستهدفا تعزيز التزام الولايات المتحدة تجاه قطاع المعادن الحيوي في أستراليا، في ظل تشديد الصين قبضتها على الإمدادات العالمية.

ووفق بيانات؛ تشكل الموارد الطبيعية (المواد الخام والمعادن) نسبة  12.2% من الناتج الاقتصادي للبلاد ، بينما تشكل الخدمات والتعليم والصحة والحروب المالية حصصا أكبر. 

وتتمتع الولايات المتحدة بفائض تجاري كبير مع أستراليا، لهذا فرض الرئيس ترامب معدلات منخفضة من التعريفات الجمركية على البضائع الأسترالية.

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

خصم 6 نقاط| بيراميدز يواجه عقوبات صارمة بعد إلغاء مباراة الأهلي

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع مفاجي لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

الترزى

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

السرقة

القبض على طفلتين أجانب سرقا قطع حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات

حادث دهس

خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة

د. حنفي الجبالي

حنفي جبالي من جنيف: العدوان على غزة إبادة جماعية كشفت ازدواجية المعايير الدولية

النادي الاسماعيلي

نصر أبو الحسن يكشف تفاصيل أزمة الإسماعيلي: بعنا اللاعبين لسداد الديون والوزارة رفضت استلام النادي

رئيس النادي الاسماعيلي

نصر أبو الحسن: فوجئت بقرار استبعادي من رئاسة الإسماعيلي دون إخطار رسمي والنادي خالٍ من المخالفات المالية والإدارية

فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

المركبات الطائرة الشخصية
أجمد عربيات وموتوسيكلات.. احتفال فريق Commanders MC بالذكرى الـ 9 للتأسيس

فريق Commanders MC
لو عايز تاخد صور حلوة كلمهم.. أبراج بتعرف تاخد اللقطة الحلوة

التصوير
أقل من 200 ألف جنيه.. سعر تويوتا كورولا مستعملة في ‏مصر

تويوتا كورولا مستعملة
إصابة محمود فارس

محمود فارس يكشف تفاصيل إصابته أثناء التصوير

المرة الثالثة لكروان في السجن

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل.. إيه السبب؟

أسعار فساتين فنانات الجونة

إطلالات لافتة وأسعار فاخرة في مهرجان الجونة السينمائي 2025

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

