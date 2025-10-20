الدولار الأسترالي يرتفع.. والأسواق تترقب لقاء ترامب مع ألبانيز

ارتفع الدولار الأسترالي، في تعاملات اليوم الإثنين؛ مدعوما بأسباب تدعو إلى مزيد من التفاؤل بشأن الصين، الشريك التجاري الأكبر، مع إظهار بيانات أن اقتصادها صامد بشكل معقول في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية وتخفيف الرئيس دونالد ترامب، بعضا من لهجته التجارية.

وارتفع الدولار الأسترالي الذي يستخدم عادة كمقياس سيولة للأصول الصينية ومعنويات المخاطرة عموما نظرا للروابط الاقتصادية الوثيقة بين البلدين بنسبة 0.3% إلى 0.6504 دولار أمريكي اليوم الاثنين.

ولم يشهد اليوان الصيني تغيرا يذكر في التعاملات الخارجية عند 7.1235 يوان للدولار الأمريكي.

يأتي ذلك في وقت تترقب فيه الأسواق اللقاء المقرر بين رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الإثنين، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، مستهدفا تعزيز التزام الولايات المتحدة تجاه قطاع المعادن الحيوي في أستراليا، في ظل تشديد الصين قبضتها على الإمدادات العالمية.

ووفق بيانات؛ تشكل الموارد الطبيعية (المواد الخام والمعادن) نسبة 12.2% من الناتج الاقتصادي للبلاد ، بينما تشكل الخدمات والتعليم والصحة والحروب المالية حصصا أكبر.

وتتمتع الولايات المتحدة بفائض تجاري كبير مع أستراليا، لهذا فرض الرئيس ترامب معدلات منخفضة من التعريفات الجمركية على البضائع الأسترالية.