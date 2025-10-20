قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الدولار اليوم الاثنين 20-10-2025

دولار
دولار
وكالات

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم  
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند 47.63 جنيه للشراء و 47.73 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو  47.56 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي الكويتي لنحو  47.56 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك(نكست،  تنمية الصادرات)لنحو  47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك المصرف المتحد لنحو  47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع.
انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك ( الشركة المصرفية العربية، قناة السويس، التنمية الصناعية، العربي الأفريقي الدولي، (إتش إس بي سي HSBC، الأهلي المتحد، قطر الوطني، الإسكندرية، فيصل الإسلامي ) ليسجل 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (الكويت الوطني، كريدى أجريكول، أبوظبي التجاري، البركة، أبوظبي الأول، المصرف العربي، ميد بنك، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB) لنحو 47.50 جنيه للشراء و 47.60 جنيه للبيع.

الدولار سعر الدولار الجنيه المصري الدولار في مصر سعر صرف الدولا

