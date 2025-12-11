السياحة والآثار: ضبط وغلق 126 كيانا غير مرخص بجنوب سيناء

في إطار الدور الرقابي والتنظيمي لوزارة السياحة والآثار على الأنشطة السياحية وحرصها على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين، تواصل الوزارة، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، تحركاتها الميدانية لمواجهة الكيانات غير المرخصة التي تزاول أو تروج أو تنظم برامج وأنشطة تدخل في نطاق عمل شركات السياحة دون الحصول على ترخيص من الوزارة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وزارة السياحة والآثار

وأشارت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة، أن الوزارة تقوم بإيفاد حملات تفتيشية موسعة على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية لرصد الكيانات غير الشرعية التي تزاول النشاط السياحي دون ترخيص، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته، وذلك في إطار خطة متكاملة ومستمرة وتنفيذاً لتكليفات شريف فتحي وزير السياحة والآثار.



وأضافت أن الحملة التفتيشية الأخيرة لمحافظة جنوب سيناء والتي استهدفت مدينتي شرم الشيخ ودهب، أسفرت عن ضبط وغلق عدد 126 كيانًا غير شرعي يزاول نشاط بيع الرحلات السياحية دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة والآثار، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال هذه الكيانات.

وأوضحت الأستاذة سامية سامي أن الحملة نُفذت بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية ممثلة في شرطة السياحة والآثار، بما أسهم في سرعة التحرك الميداني وإحكام إجراءات الضبط وتنفيذ قرارات الغلق على نحو يحقق الانضباط ويحمي حقوق المواطنين والسائحين وشركات السياحة وكذا ردع المخالفين بما يساهم في تنظيم العمل بقطاع السياحة والحفاظ على جودة الخدمة المقدمة به.

وتواصل وزارة السياحة والآثار تنفيذ حملات التفتيش والمتابعة الميدانية بشكل دوري في مختلف المحافظات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة تنفيذ قرارات الغلق وإثبات المخالفات وإحالة الوقائع للجهات المختصة، بما ينعكس مباشرة على تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة.

وتهيب وزارة السياحة والآثار بجميع الزائرين والسائحين من المصريين والأجانب عدم الانسياق وراء البرامج السياحية التي تنظمها الكيانات غير الشرعية، والاعتماد على البرامج السياحية التي تنظمها الشركات السياحية المرخصة من الوزارة.

كما تؤكد الوزارة إمكانية الرجوع إليها للتأكد من تبعية أي شركة للوزارة ومصداقية البرامج التي تنظمها قبل التعاقد، وذلك حرصاً على سلامة وحقوق الزائرين والسائحين، وكذلك حماية حقوق شركات السياحة المصرية.

ويمكن الاستعلام أو الإبلاغ عبر الخط الساخن للوزارة 19654، أو من خلال رقم الهاتف المخصص لمواجهة ورصد الكيانات غير الشرعية (01550008630).

