ظهور مفاجئ للفنانة عائشة الكيلاني بعد غياب طويل

عائشة الكيلاني
أحمد إبراهيم

نشرت حفيدة الفنانة عائشة الكيلانى صورة جديدة تعد احدث ظهور للفنانة بعد غياب طويل عن الساحة الفنية. 

وظهرت عائشة الكيلاني فى الصورة وهي تحيى جمهورها. 

عائشة الكيلاني 

حقيقة اعتزال عائشة الكيلاني 

وقد كشف الفنانة عائشة الكيلاني في تصريحات خاصة لصدي البلد عن حقيقة اعتزالها الفن: لم أعتزل الفن كما روج البعض، فهذا الأمر ليس له أي أساس من الصحة، وحاليًا أقوم بكتابة عمل كوميدي مكون من 30 حلقة، وأشارك في بطولته.

وتابعت عائشة الكيلاني: هذا العمل سيكون مفاجأة، وأعتقد أنه لو عرض “ هيقلب الدنيا ” لأنه كوميدي وأنا شخصيا أضحك بشدة أثناء كتابته.

واستكملت عائشة الكيلاني: بعد إجازة عيد الأضحي سأتواصل مع شركات إنتاج للبحث عن إمكانية إنتاجهم للعمل، وسأتخذ خطوات فعلية ليخرج العمل للنور .

وتابعت الفنانة عائشة الكيلاني: أستعد لأداء فريضة الحج هذا العام، لذا فأنا حتي تلك الفترة مشغولة بالتحضيرات لتلك الخطوة، وأتمني أن تتم علي خير، وسأكون بعدها متفرغه لإنجاز المسلسل.

عائشة الكيلاني

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
رصف طريق
الأزرار والشاشات
ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟
