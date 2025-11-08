شبورة وأجواء خريفية حارة.. صباح البلد يرصد حالة الطقس اليوم السبت

رصد برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، حالة الطقس اليوم السبت 8 نوفمبر 2025، وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، ومائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدلًا في أول الليل ومائلًا للبرودة في آخره.

وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية كثيفة في الساعات المبكرة من الصباح، خاصة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا، على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا.

توقعات الأرصاد

كما توقعت الأرصاد ظهور سحب منخفضة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر، مع وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، تسجل القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 20، بينما تصل في الإسكندرية إلى 27 للعظمى و18 للصغرى، وفي أسوان تسجل العظمى 34 والصغرى 21 درجة.

ونصحت هيئة الأرصاد السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب انخفاض مستوى الرؤية الناتج عن الشبورة المائية.