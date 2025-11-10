قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد إسرائيلي .. استشهاد طفل في خان يونس وعمليات تفجير واسعة في رفح
بلجيكا في حالة تأهّب.. رصد 3 مسيرات فوق محطة دويل النووية
الكهرباء: تركيب 2 مليون عداد كودي لمواجهة سرقة التيار وتحسين الخدمة
اليوم.. 5606 لجان جاهزة لاستقبال الناخبين في 14 محافظة
هل تعارض إسرائيل نشر قوات دولية في غزة؟.. دبلوماسي أمريكي سابق يجيب
إصابة محمد صبحي بوعكة صحية
تصعيد جديد في غزة.. غارات إسرائيلية على خان يونس
برشلونة يكتسح سيلتا فيجو برباعية في الدوري الإسباني
استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025.. الخطوات والطريقة
مي عمر ودينا الشربيني تتبادلان إلغاء المتابعة على إنستجرام
صحة الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد بجميع المنشآت الطبية للقصوى خلال انتخابات مجلس النواب
شركات التأمين تدفع لعملائها ما يقرب من 35 مليار جنيه تعويضات خلال الـ7 أشهر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

السوبرانو فاطمة سعيد: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي بكل المقاييس

السوبرانو فاطمة سعيد
السوبرانو فاطمة سعيد
محمد شحتة

قالت السوبرانو فاطمة السعيد إن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير كانت مميزة للغاية، موضحة أن هذه الاحتفالية لم تكن حفلة لها شخصياً تغني فيها، بل كانت تمثل فيها مصر في حدث تاريخي لن يتكرر، سواء في مصر أو العالم، لذلك كانت مختلفة تماماً عن أي حفلة قدّمتها في حياتها، ولن تتكرر.

وعن التحضيرات التي ميزت هذه الاحتفالية عن باقي عروضها العالمية، أوضحت فاطمة، خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلاميتان منة فاروق ولما جبريل: "التحضير كان شاقاً جداً، فقد كنت أستيقظ أحياناً في الخامسة أو السادسة صباحاً، لم أكن الوحيدة المشاركة، فهناك فريق كبير يعمل خلف الكواليس لم يظهر أمام الكاميرات، يشمل المكياج والشعر، وتهيئة الفساتين، والراقصين، والممثلين، والمغنيين، بالإضافة إلى تجهيز المسرح نفسه، كل هذا تطلب بروفات كثيرة لضمان انسجام كل العناصر، خصوصاً أن الأداء كان مباشرة على المسرح مع الأوركسترا ولا يمكن التوقف أو تعديل المزيكا كما في التسجيلات".

وعن ردود الفعل بعد الاحتفالية، قالت فاطمة: "الفيدباك كان إيجابياً جداً، سواء من الجمهور أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسمعت تعليقات مشجعة من جميع أنحاء العالم، حتى أصدقائي الأجانب لم يكونوا على دراية بالافتتاح، وقد فوجئوا بجمال الاحتفالية".

أما عن لقطة العصا الشهيرة خلال أدائها لأغنية "مصر هي أمي"، قالت: "الفكرة جاءت كنتيجة لمحاكاة مشهد من فيلم 'فيفا زلاطا'، حيث استخدم فؤاد المهندس العصا في رقصه، لم أفكر كثيراً قبل تنفيذ الفكرة، وأخبرت المايسترو فقط بأن أعطي العصا لأرقص بها، وكان من الطبيعي بالنسبة لي أن أكرر الحركة، ومنذ ذلك الحين، أصبحت هذه اللقطة ترنداً ويعلق الناس عليها باستمرار".

السوبرانو فاطمة السعيد المتحف المصري الكبير الآثار الحضارة المصرية احتفالية المتحف المصري

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الإعلامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

ارشيفية

بحضور مترجم ومندوب السفارة.. إخلاء سبيل 3 سائحين تجردوا من ملابسهم بجوار الهرم الأكبر

بالاسم.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

برقم البطاقة.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق

سعر الدولار

مفاجأة في سعر الدولار اليوم بعد قفزة الاحتياطي لأكثر من 50 مليار

الرعاية الصحية

مساعد وزير الصحة: توسع الاستثمار الصحي لتطوير الرعاية والبنية التحتية

السوبرانو فاطمة سعيد

السوبرانو فاطمة سعيد: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي بكل المقاييس

العراق

مستشار رئيس الوزراء العراقي: تجاوزنا محنة كبيرة ونستعد لانتخابات 2025

مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46

أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان

احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا

شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان

شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد

وفاة عروس

وفاة عروس بعد ساعات من زفافها تهز السوشيال ميديا

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

