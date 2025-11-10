السوبرانو فاطمة سعيد: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي بكل المقاييس

قالت السوبرانو فاطمة السعيد إن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير كانت مميزة للغاية، موضحة أن هذه الاحتفالية لم تكن حفلة لها شخصياً تغني فيها، بل كانت تمثل فيها مصر في حدث تاريخي لن يتكرر، سواء في مصر أو العالم، لذلك كانت مختلفة تماماً عن أي حفلة قدّمتها في حياتها، ولن تتكرر.

وعن التحضيرات التي ميزت هذه الاحتفالية عن باقي عروضها العالمية، أوضحت فاطمة، خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلاميتان منة فاروق ولما جبريل: "التحضير كان شاقاً جداً، فقد كنت أستيقظ أحياناً في الخامسة أو السادسة صباحاً، لم أكن الوحيدة المشاركة، فهناك فريق كبير يعمل خلف الكواليس لم يظهر أمام الكاميرات، يشمل المكياج والشعر، وتهيئة الفساتين، والراقصين، والممثلين، والمغنيين، بالإضافة إلى تجهيز المسرح نفسه، كل هذا تطلب بروفات كثيرة لضمان انسجام كل العناصر، خصوصاً أن الأداء كان مباشرة على المسرح مع الأوركسترا ولا يمكن التوقف أو تعديل المزيكا كما في التسجيلات".

وعن ردود الفعل بعد الاحتفالية، قالت فاطمة: "الفيدباك كان إيجابياً جداً، سواء من الجمهور أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسمعت تعليقات مشجعة من جميع أنحاء العالم، حتى أصدقائي الأجانب لم يكونوا على دراية بالافتتاح، وقد فوجئوا بجمال الاحتفالية".

أما عن لقطة العصا الشهيرة خلال أدائها لأغنية "مصر هي أمي"، قالت: "الفكرة جاءت كنتيجة لمحاكاة مشهد من فيلم 'فيفا زلاطا'، حيث استخدم فؤاد المهندس العصا في رقصه، لم أفكر كثيراً قبل تنفيذ الفكرة، وأخبرت المايسترو فقط بأن أعطي العصا لأرقص بها، وكان من الطبيعي بالنسبة لي أن أكرر الحركة، ومنذ ذلك الحين، أصبحت هذه اللقطة ترنداً ويعلق الناس عليها باستمرار".