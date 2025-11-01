السوبرانو فاطمة سعيد تقدم عرضًا مبهرًا أمام الرئيس السيسي خلال افتتاح المتحف المصري الكبير

قدمت السوبرانو المصرية العالمية فاطمة سعيد عرضًا فنيًا مبهرًا خلال احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من قادة وملوك ورؤساء دول العالم المشاركين في هذا الحدث التاريخي.

عبقرية الحضارة المصرية القديمة

وخلال العرض، قدمت فاطمة سعيد فقرة فنية استثنائية استعرضت فيها قصة المسلة التي شيدها الملك رمسيس الثاني، حيث مزجت في أدائها بين الموسيقى الرفيعة والتعبير الفني الذي جسّد عبقرية الحضارة المصرية القديمة وروحها الخالدة.

عظمة الحدث ومكانة مصر

ونالت فاطمة سعيد إشادة الحضور بأدائها الراقي وصوتها العذب الذي أضفى على الاحتفالية أجواءً مهيبة تليق بعظمة الحدث ومكانة مصر الحضارية، في لحظة جسدت التقاء الفنون الرفيعة بروح التاريخ على أرض واحدة.

ويُعد المتحف المصري الكبير أكبر صرح أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية توثق تاريخ مصر القديمة على مدار سبعة آلاف عام، ويقع بجوار أهرامات الجيزة ليشكل معلمًا حضاريًا عالميًا يجمع بين الماضي المجيد والحاضر المشرق.