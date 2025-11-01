النائبة شيرين صبري: احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير تعكس ريادة مصر الحضارية ومكانتها العالمية

أكدت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، أن احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير جاءت بمستوى يليق بعظمة مصر وتاريخها الممتد عبر آلاف السنين، مشيرة إلى أن الحدث لم يكن مجرد افتتاح لمتحف، بل مناسبة عالمية جسدت حجم التقدير الذي تحظى به مصر الجديدة على الساحة الدولية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت صبري إن المتحف المصري الكبير يُعد من أعظم المشروعات الثقافية والحضارية في القرن الحادي والعشرين، ويمثل نقلة نوعية في طريقة عرض وتوثيق التراث الإنساني، مضيفة أن اختيار موقعه المميز بجوار أهرامات الجيزة يجسد عبقرية الفكرة التي تجمع بين الماضي المجيد والحاضر المشرق.

وأضافت أن حضور القادة والزعماء والمسؤولين من مختلف دول العالم لاحتفالية الافتتاح يعكس المكانة الدولية المرموقة التي وصلت إليها الدولة المصرية، ويؤكد نجاحها في استعادة دورها القيادي في المنطقة والعالم، مشيدة بالتنظيم المبهر الذي عكس صورة مصر الحديثة القادرة على الإبداع في كل المجالات.

وأوضحت النائبة أن هذا المشروع القومي لا يقتصر أثره على الجانب الثقافي فحسب، بل يمتد ليكون ركيزة لدعم السياحة والاقتصاد الوطني، إذ يُتوقع أن يجذب ملايين الزوار سنويًا ويُعيد رسم خريطة السياحة الثقافية في مصر والمنطقة.

واختتمت شيرين صبري تصريحاتها بتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي على هذا الإنجاز العظيم، مؤكدة أن المتحف المصري الكبير هو فخر لكل مصري، ودليل على أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة والحفاظ على هوية مصر التاريخية والحضارية، لتظل دائمًا منارة للعالم ومصدرًا للإلهام والاعتزاز.