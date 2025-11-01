الرئيس السيسي: إنجاز المتحف المصري الكبير جاء نتيجة تعاون دولي واسع

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن إنجاز المتحف المصري الكبير جاء نتيجة تعاون دولي واسع مع عدد من الشركات والمؤسسات العالمية.

وقال الرئيس السيسي، في كلمته خلال افتتاح المتحف المصري الكبير: "لا ننسى الدعم الكبير الذي قدمته دولة اليابان لصالح هذا المشروع الحضاري".

وأضاف: "كما أعرب عن تقديري للجهد المخلص الذي بذله أبناؤنا على مدار الأعوام السابقة من مسئولين ومهندسين وباحثين وأثريين وعمال من أجل تحقيق المهمة التاريخية".

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته، منذ قليل، الوفود المشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير.

ويشارك في الحفل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب نخبة من قادة الدول العربية والأجنبية، وكبار المسئولين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بالثقافة والتراث، في حدث يعكس المكانة العالمية لمصر ودورها الريادي في الحفاظ على التراث الإنساني.