أمام الرئيس السيسي.. استعراض فرعوني لشيريهان بافتتاح المتحف المصري الكبير

افتتحت الفنانة شيريهان فعاليات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، في مشهد مهيب يجمع بين عبق الحضارة المصرية القديمة وروعة الإبداع الفني الحديث، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من قادة وملوك ورؤساء دول العالم.

فقرة فنية راقية

وقدمت شيريهان خلال الافتتاح فقرة فنية راقية عبّرت من خلالها عن عظمة مصر وتاريخها الممتد عبر آلاف السنين، مؤكدة أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح أثري، بل رسالة خالدة من مصر إلى العالم تجسد استمرارية روحها الحضارية وقدرتها على الإبداع والتجدد.

وشهد الحفل حضورًا دوليًا رفيع المستوى بمشاركة 79 وفدًا رسميًا من مختلف دول العالم، إلى جانب شخصيات ثقافية وفنية بارزة، في احتفاء عالمي يليق بمكانة مصر وتاريخها العريق.

مراحل التاريخ المصري

ويُعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تمثل مختلف مراحل التاريخ المصري القديم، ويقع على مقربة من أهرامات الجيزة ليشكل معلمًا حضاريًا عالميًا يعانق الماضي العريق بالحاضر المشرق.