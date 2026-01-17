لأعمال الخير.. فورد تطرح أول سيارة "موستانج دارك هورس SC" في مزاد علني

أعلنت شركة فورد عن طرح النسخة الأولى من سيارتها الرياضية الجديدة "موستانج دارك هورس SC" (Mustang Dark Horse SC) في مزاد علني سيقام في وقت لاحق من هذا الشهر.

ومن المتوقع أن تحقق هذه السيارة رقمًا قياسيًا قد يتجاوز 300,000 دولار بشكل فعلي، نظرًا لكونها النسخة الأولى التي تخرج من خطوط الإنتاج من هذا الطراز الفريد.

وسيتم تخصيص كافة العوائد المالية لهذا المزاد لصالح الجمعيات الخيرية، مما يضفي بعدًا إنسانيًا على هذا الحدث الرياضي البارز.

مواصفات تقنية وتصميم هجومي

تأتي سيارة "البوني" الأحدث من فورد بتصميم خارجي هجومي يعكس قوتها الكامنة، حيث زودت بمحرك V8 جبار مدعوم بشاحن فائق (Supercharged) لتقديم أداء استثنائي على الطريق.

وقد كشفت فورد مؤخرًا عن هذا الطراز الذي يجمع بين العراقة والابتكار، موفرة فرصة نادرة لهواة جمع السيارات لاقتناء أول قطعة منه عبر دار "باريت جاكسون" (Barrett-Jackson) للمزادات في مدينة سكوتسديل.

شراكة استراتيجية ومزاد تاريخي

تأتي هذه الخطوة بالتعاون بين فورد ودار باريت جاكسون لضمان وصول السيارة إلى يد من يقدر قيمتها الحقيقية، مع المساهمة في دعم القضايا النبيلة بشكل جذري.

إن طرح مثل هذه النسخ النادرة في المزادات يساهم في تعزيز قيمة العلامة التجارية وتوطيد علاقتها مع عملائها الشغوفين بالتميز والقوة.