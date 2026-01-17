قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبرز مباريات اليوم السبت 17-1-2026 والقنوات الناقلة
عمرها 27 يوما.. وفاة رضيعة بسبب البرد القارس في غزة
لبست النقاب ودعيت له باقتناع .. شمس البارودي توجه رسالة الى إعلامية شهيرة
سقف فوائد بطاقات الائتمان يهز بورصة وول ستريت بعد طلب ترامب المفاجئ
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 17-1-2026.. عيار21 بكام؟
امتحانات الشهادة الإعدادية | تأخر وصول الأسئلة للجنة بالعمرانية ومطالب بتعويض الوقت
القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية
موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم في كأس أمم إفريقيا
مظاهرات حاشدة بالدنمارك ضد مخططات ترامب ..أوقفوا التدخل في جرينلاند
رغم إجراءات التأمين|جروبات الغش تنشر إجابات امتحانات الإعدادية بتليجرام بعد تداول الأسئلة
مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية المكيفة والروسية اليوم السبت 17يناير 2026
هل راجع النبي الله في عدد الصلوات برحلة الإسراء والمعراج.. الإفتاء تجيب
تكنولوجيا وسيارات

لأعمال الخير.. فورد تطرح أول سيارة "موستانج دارك هورس SC" في مزاد علني

فورد دارك هورس SC
فورد دارك هورس SC
عزة عاطف

أعلنت شركة فورد عن طرح النسخة الأولى من سيارتها الرياضية الجديدة "موستانج دارك هورس SC" (Mustang Dark Horse SC) في مزاد علني سيقام في وقت لاحق من هذا الشهر.

ومن المتوقع أن تحقق هذه السيارة رقمًا قياسيًا قد يتجاوز 300,000 دولار بشكل فعلي، نظرًا لكونها النسخة الأولى التي تخرج من خطوط الإنتاج من هذا الطراز الفريد.

وسيتم تخصيص كافة العوائد المالية لهذا المزاد لصالح الجمعيات الخيرية، مما يضفي بعدًا إنسانيًا على هذا الحدث الرياضي البارز.

مواصفات تقنية وتصميم هجومي

تأتي سيارة "البوني" الأحدث من فورد بتصميم خارجي هجومي يعكس قوتها الكامنة، حيث زودت بمحرك V8 جبار مدعوم بشاحن فائق (Supercharged) لتقديم أداء استثنائي على الطريق. 

وقد كشفت فورد مؤخرًا عن هذا الطراز الذي يجمع بين العراقة والابتكار، موفرة فرصة نادرة لهواة جمع السيارات لاقتناء أول قطعة منه عبر دار "باريت جاكسون" (Barrett-Jackson) للمزادات في مدينة سكوتسديل.

شراكة استراتيجية ومزاد تاريخي

تأتي هذه الخطوة بالتعاون بين فورد ودار باريت جاكسون لضمان وصول السيارة إلى يد من يقدر قيمتها الحقيقية، مع المساهمة في دعم القضايا النبيلة بشكل جذري. 

إن طرح مثل هذه النسخ النادرة في المزادات يساهم في تعزيز قيمة العلامة التجارية وتوطيد علاقتها مع عملائها الشغوفين بالتميز والقوة. 

فورد مزاد فورد موستانج 2026 سعر موستانج الجديدة موستانج دارك هورس SC مزاد باريت جاكسون سيارات فورد الخيرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

