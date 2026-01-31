مشروعات تنموية ضخمة الصعيد.. تعليق قوي من أحمد موسى على جولة رئيس الوزراء بالمنيا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية، كان يدرك أوضاع المحافظات واحتياجاتها بشكل كامل، مشيرًا إلى أن الصناعات والمصانع والفرص كانت تتركز سابقًا في محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وهو ما دفع كثيرًا من الشباب للسفر إلى العاصمة بحثًا عن العمل بعد انتهاء الدراسة.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أجرى اليوم زيارة إلى محافظة المنيا، تفقد خلالها عددًا من المصانع والمشروعات القومية التي وفرت فرص عمل متنوعة، موضحًا أن مصنع السكر وحده يشغل نحو 1000 عامل بشكل مباشر، إلى جانب العمالة غير المباشرة، فضلًا عن تعامله مع نحو 20 ألف مزارع لتوفير مدخلات الصناعة.

وتابع: مصنع تجفيف الحاصلات الزراعية الذي تفقده رئيس الوزراء تبلغ استثماراته 41 مليون دولار، ويعتمد على منتج محلي بنسبة 100%، مع توجيه 90% من إنتاجه للتصدير إلى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي واليابان، موضحًا أن المصنع يوفر مئات فرص العمل، مؤكدًا أن أهالي المنيا بدأوا يجنيون ثمار توجيهات ورؤية الرئيس السيسي من خلال توفير فرص العمل داخل المحافظة.

وأضاف أحمد موسى، مساء اليوم السبت، أن مصنع الملابس الجاهزة بالمنيا يوفر أكثر من 2000 فرصة عمل، أغلبها للفتيات، وينتج نحو 800 ألف قطعة ملابس شهريًا للتصدير، بقيمة تصل إلى 4 ملايين دولار شهريًا، معقبًا: «بناتنا في الصعيد مش هيسيبوا الصعيد ويسافروا القاهرة علشان يشتغلوا، لكن هيروحوا الشغل المتوفر قريب منهم».

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، توجيه الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي على جولته بمحافظة المنيا، وتفقده هذه المصانع، إلى جانب زيارته مستشفى المنيا الجامعي، ومتابعته مشروعات «حياة كريمة».

وتابع: «شكرًا للرئيس السيسي على اهتمامه ورعايته للشعب المصري»، مشيرًا إلى أن زيارة رئيس الوزراء شملت أيضًا تسليم عقود شقق سكنية للمواطنين»