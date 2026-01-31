أحمد موسى: الأكاديمية العسكرية لا تضع برامج تدريبات الأوقاف أو الخارجية أو القضاة

علق الإعلامي أحمد موسى، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية أمس .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي أدى صلاة الفجر مع طلاب الأكاديمية وحضر الطابور الصباحي وادار حوار تفاعلي مع الطلاب".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي وجه مجموعة من الرسائل القوية للمصريين ورسائل للداخل والخارج ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الأكاديمية العسكرية لا تضع برامج الدورات التي يحصل عليها الأفراد من الأوقاف أو المالية أو الخارجية أو من القضاة والأكاديمية العسكرية مكان للإقامة وتوفير الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ البرامج ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" من يضع برامج دورات التابعين لوزارة الخارجية هي الوزارة ولا دخل للأكاديمية العسكرية ".

