قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي : الحلول الدبلوماسية السبيل الأمثل لتسوية الأزمة الأمريكية الإيرانية
بشأن الأزمة الإيرانية.. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تجنب التصعيد ورفض الحلول العسكرية بالمنطقة
أحمد موسى: الأكاديمية العسكرية لا تضع برامج تدريبات الأوقاف أو الخارجية أو القضاة
أبو الغيط: لا يجب السماح للاحتلال الإسرائيلي بعرقلة المرحلة الثانية من خطة السلام
حبس محام 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه في التشهير بكامل الوزير وهاني سامح
حريق هائل بمصنع الجبس بمدينة أبوزنيمة .. صور
أحمد موسى: أبو العينين يشيد بالأداء الرجولي والبطولي للاعبي منتخب مصر لكرة اليد
أسهل طريقة لاستخراج جواز السفر لأول مرة
في ظل تهديدات ترامب والانفجارات الغامضة .. إيران تشير إلى استعدادها للتفاوض
قطاع الأعمال: غزل المحلة تقترب من الانطلاق الكامل.. صور
أقل من 600 ألف جنيه.. تخفيضات 2026 تضرب أسعار أرخص سيارة أتوماتيك بمصر
أحمد موسى عن تسليم مدبولي عقود شقق لأهالينا بالمنيا: كانوا عايشين في بلوكات والخدمات مشتركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ملفات الدعم وذوي الإعاقة أبرزها .. حزمة مطالب عاجلة من تضامن النواب لدعم الفئات الأولى بالرعاية

راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب
راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب
أميرة خلف

تقدمت النائبة راندا مصطفى ، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب ، موجهة لوزيرة التضامن الإجتماعي بشأن عدد من الملفات الجوهرية داخل الوزارة، وعلى رأسها برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي والخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية، في ضوء ما يرد من شكاوى وملاحظات من المواطنين في مختلف المحافظات.

يأتي ذلك استنادًا إلى نص المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

أوضحت " مصطفى " في طلبها أن وزارة التضامن الاجتماعي تضطلع بدور محوري في تحقيق الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال برامج مثل تكافل وكرامة، ودعم ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأسر الأكثر احتياجًا، والأيتام، والمرأة المعيلة، إلا أن الواقع العملي يكشف عن وجود تساؤلات ملحّة تحتاج إلى توضيح من الحكومة، ومن بينها:

-ما هي المعايير الحاكمة لاختيار المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية؟

-وهل يتم تحديث قواعد البيانات بشكل دوري لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع تسربه لغير المستحقين؟

-ما أسباب تأخر إدراج بعض الحالات المستحقة أو استبعادها دون إبداء أسباب واضحة، رغم استيفائها الشروط المعلنة؟


- ماهي الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتبسيط الإجراءات للمستحقين؟

- ما هو تقييم الوزارة لأثر برامج الحماية الاجتماعية الحالية على تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار والتحديات الاقتصادية؟

- ما هي خطة الوزارة لتطوير برامج الدعم وتحويلها من مجرد مساعدات نقدية إلى أدوات للتمكين الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة؟

- ما موقف الوزارة من ملفات الجمعيات الأهلية، وخاصة التي تقوم على رعاية الايتام ومسنين، وآليات الرقابة والدعم الفني والمالي المقدم لها، لضمان قيامها بدورها المجتمعي دون تعقيدات إدارية تعوق عملها؟

- ما هي خطة الوزارة للتوسع في خدمات الرعاية الاجتماعية بالمناطق الأكثر احتياجًا، خاصة في الريف والمناطق الحدودية؟

- ما هي المعوقات التي تقابل الوزارة ويترتب عليها التأخر فى اصدار بطاقه الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة؟ وكيفية التيسير عليهم وتقليل الإجراءات الطبية المطلوبة منهم وخاصة للإعاقة المزمنة لما تمثله من عبء مادي ومعنوي عليهم ؟

- وما موقف المرأة المتزوجة المعاقة من الجمع بين المعاشين وما هي أليه الوزارة في حل هذه الإشكالية، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية؟

- متى ستصدر اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين وقانون الضمان الاجتماعي رغم مرور فترة كافية على اقرارهم ونشرهم في الجريدة الرسمية مما يؤثر بالسلب على حقوق فئات من اكثر الفئات احتياجاً للحماية؟


و أكدت رئيس تضامن النواب على دعمها الكامل لأي جهد تبذله الدولة المصرية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مطالبة  بتوضيح الرؤية الكاملة للوزارة، والرد على هذه التساؤلات بشفافية أمام مجلس النواب، باعتباره ممثلًا عن الشعب، وبما يحقق الرقابة البرلمانية المنشودة.

راندا مصطفى التضامن لجنة التضامن الاجتماعي ذوي الإعاقة هشام بدوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

سعر الذهب في مصر

640 جنيها انخفاضا في عيار 21 .. المعدن الأصفر يتراجع

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

صاحب واقعة التشهير

من فسخ خطوبة إلى بلاغات رسمية.. تفاصيل واقعة سنتر دمنهور

ترشيحاتنا

موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

رئيس جامعة سوهاج

لأول مرة .. رئيس جامعة سوهاج يقرر صرف حافز 2000 جنيه لجميع العاملين

صحه دمياط

اعتماد هيئة التأمين الصحي الشامل بدمياط .. تفاصيل

بالصور

أقل من 600 ألف جنيه.. تخفيضات 2026 تضرب أسعار أرخص سيارة أتوماتيك بمصر

بروتون ساجا
بروتون ساجا
بروتون ساجا

يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة راقية تجمع بين الكلاسيكية والعصرية| صور

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

طعام غير متوقع يحمى المخ والقلب من السكتة وأمراض شهيرة

القلب
القلب
القلب

أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 250 ألف جنيه

أشهر 5 سيارات مستعملة
أشهر 5 سيارات مستعملة
أشهر 5 سيارات مستعملة

فيديو

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد