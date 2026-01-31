برلماني: كلمة الرئيس السيسى بالأكاديمية العسكرية رؤية شاملة لبناء الإنسان

أشاد النائب موسي خالد عضو مجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية، بالرسائل المهمة والعميقة التي تضمنتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته التفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية، مؤكدًا أن الكلمة عكست رؤية شاملة لبناء الإنسان المصري باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الدولة الحديثة، سواء علي الصعيد الداخلي أو علي الصعيد الخارجي، ومايشهده العالم من توترات متتالية.



كما أشار النائب موسي خالد الي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي علي طمأنة المصريين بتأكيده علي أن الوضع الإقتصادي يتحسن رغم الازمات الإقليمية مؤكداً أيضاً رغم كل التحديات الإقليمية إلإ أن السلع والإحتياجات متوفرة ، وان مصر دولة مستقرة وسط منطقة تموج بالصراعات التي لا تنتهي.

أضاف النائب موسي خالد ان تركيز الرئيس على تطوير منظومة التعليم وربطها باحتياجات الدولة وسوق العمل، يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره المحرك الأساسي للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن ما يتم داخل الأكاديمية يمثل تجربة رائدة في بناء الكوادر المؤهلة.

واختتم النائب موسي خالد، مؤكدا أن زيارة الرئيس للأكاديمية لم تقتصر على البعد الخارجي، بل حملت أيضًا رسائل قوية حول التعليم وبناء الإنسان المؤهل والمسؤول، بما يضمن كفاءة كوادر الدولة داخليًا وخارجيًا، ويعزز الجدارة والانضباط في المؤسسات، مشيدًا بالجهود المبذولة في الأكاديمية لتطبيق أعلى معايير الجودة في التعليم والتدريب، وهو ما قاله الرئيس السيسي :أن فكرة الأكاديمية تقوم علي وضع معايير للانتقاء والإختيار تنطبق علي كل مؤسسة من مؤسسات الدولة وفقاً لاحتياجاتها ومعاييرها.