قائد الجيش الإيراني يحذر أمريكا وإسرائيل ويؤكد جاهزية القوات

حذر قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي السبت الولايات المتحدة وإسرائيل من شن أي هجوم على بلاده، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية في أعلى درجات الجاهزية.







ويأتي ذلك في ظل التعزيزات العسكرية الأمريكية المتزايدة في منطقة الخليج. وقال حاتمي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" إن أي "خطأ" قد يرتكبه الخصوم سيعرض أمنهم وأمن المنطقة و"الكيان الصهيوني" للخطر، مشددا على أن القدرات والخبرات النووية الإيرانية "لا يمكن القضاء عليها"، حتى في حال استهداف العلماء أو المنشآت.





وجاءت تصريحات قائد الجيش بعد إعلان واشنطن إرسال مجموعة ضاربة بحرية إلى الشرق الأوسط تقودها حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وفي أعقاب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقع فيها أن تسعى طهران إلى إبرام اتفاق لتجنب ضربات عسكرية أمريكية.





وتشهد المنطقة توترا متصاعدا بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، على خلفية البرنامجين النووي والصاروخي لطهران والانتشار العسكري الأمريكي في الخليج. وكانت الولايات المتحدة قد نفذت في يونيو الماضي ضربات على مواقع نووية إيرانية بالتزامن مع حرب استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل شملت هجمات إسرائيلية على مواقع عسكرية واغتيالات طالت ضباطا كبارا وعلماء نوويين.