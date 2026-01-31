زراعة الشيوخ: التطوير والتدريب والرقمنة أساس إصلاح مؤسسات الدولة

أكد النائب الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للأكاديمية العسكرية المصرية حملت رسائل بالغة الأهمية تتجاوز الإطار التعليمي والعسكري، لتؤسس لرؤية شاملة تقوم على التطوير والتحديث وبناء الإنسان باعتباره حجر الأساس في بناء الدولة الحديثة.

وأشار البطران، في بيان له اليوم ، إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على أن جوهر إنشاء الأكاديمية العسكرية يتمثل في إحداث برنامج مستدام للتطوير والتغيير داخل مؤسسات الدولة، يعكس إدراك القيادة السياسية بأن الجمود المؤسسي يمثل الخطر الأكبر على مسار التقدم، وأن التطوير المستمر هو تعبير عن حيوية الدولة وقدرتها على النقد الذاتي وتصحيح المسار دون المساس بثوابتها.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والري بالشيوخ، أن حديث الرئيس عن «الإنسان» باعتباره الفكرة المركزية في عملية التطوير، يضع البناء القيمي والتعليمي والسلوكي في مقدمة أولويات الدولة، مؤكدًا أن توفير الاحتياجات الأساسية لا ينفصل عن مسؤولية بناء الوعي والمعرفة والانضباط، سواء على مستوى الأسرة أو مؤسسات الدولة المختلفة.

وأضاف البطران، أن ترحيب الرئيس بانضمام الدورات المدنية من مختلف الوزارات، إلى جانب المعلمين والقضاة، يؤكد أن الأكاديمية العسكرية تتحول إلى نموذج وطني متكامل لإعادة تأهيل الكوادر الإدارية والتنفيذية، ونقل ثقافة الانضباط والكفاءة إلى الجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في مواجهة البيروقراطية وترسيخ معايير الجدارة والحياد في التقييم.

وأشار إلى أن اعتماد الأكاديمية على نظم تقييم رقمية عادلة دون تدخل بشري أو مجاملة، يمثل رسالة واضحة بأن الدولة تمضي بثبات نحو ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، والقضاء على ثقافة الوساطة والمجاملات، وجعل الكفاءة وحدها معيار التقدم والاختيار.

وأكد النائب محسن البطران أن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية التعليم الجيد، وربط الشهادة بالمحتوى الحقيقي لا بالمظهر الشكلي، يعكس تحولًا عميقًا في فلسفة الدولة تجاه التعليم، خاصة في ظل التوسع في التخصصات المرتبطة بالاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي، بما يتواكب مع متطلبات المستقبل وسوق العمل.

واختتم الدكتور محسن البطران تصريحه بالتأكيد على أن كلمة الرئيس حملت أيضًا رسالة طمأنة بشأن استقرار الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مشددًا على أن ما تحقق هو نتاج عمل وجهد مستمر، وأن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الاصطفاف والعمل الجاد للحفاظ على استقرار الوطن وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.