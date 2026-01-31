قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنجاز يعكس روح العزيمة .. الرئيس السيسي يهنئ منتخب اليد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية
الدوري الإسباني .. أوساسونا يقلب الطاولة على فياريال فى الشوط الأول
بعد إزالة كوبري الموت| محافظ القاهرة: تحويل السيدة عائشة إلى منطقة سياحية
مسؤولون إسرائيليون ينفون أي صلة بانفجارات داخل إيران
إبراهيم شير: طهران تعتبر الحرب أقل كلفة من الاتفاق مع واشنطن
مضيق هرمز على صفيح ساخن.. مناورات إيرانية وحشد أمريكي في لعبة استعراض القوة
هاني سري الدين يعلن التقدم بطلب رسمي لإعادة فرز بعض اللجان يدويًا في انتخابات الوفد
32 شهيدا في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة
أرسنال يتقدم بثنائية على ليدز في الشوط الأول بالبريميرليج
محافظ مطروح يعتمد نتيجة التيرم الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.1%
إحالة 31 متهمًا لمحكمة الجنح في واقعة مدرستي سيدز والإسكندرية الدولية للغات
القرار اتاخد في الطيارة: الأهلي: لاتراجع عقوبة إمام عاشور ونطبق قيم النادي
عاجل| مجلس النواب يسأتف جلساته العامة الثلاثاء المقبل ويناقش تعديلات قانون المهن الرياضية

فريدة محمد - ماجدة بدوى

قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، عقد جلساته العامة يومي الثلاثاء والأربعاء ٣ و ٤ فبراير ٢٠٢٦.

ومن المنتظر مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٧ بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية والذي يهدف إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للمجال الرياضي بما يواكب التطور العلمي والمؤسسي، ويعزز الانضباط في تنظيم المهنة وعضوية النقابة، ويحقق وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية انطلاقًا من إدراك اتساع نطاق العلوم الرياضية وتنوع مساراتها الأكاديمية والمهنية، وما يستتبعه ذلك من ضرورة أن يعكس التنظيم التشريعي هذا التطور، على نحو يحقق الاتساق بين البنيان الأكاديمي ومتطلبات الممارسة المهنية، ويضمن شمول الإطار القانوني لكافة التخصصات والمسارات ذات الصلة بالمجال الرياضي.

كما من المقرر مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية (منح) على النحو الآتي:

-قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٨٢ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لمشروع "توفير سفينة دعم الغوص".

-قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٥١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع "تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة) لمراكز التدريب المهني في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

-قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٣٠ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي (منحة) الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

-قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٣٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي.

-قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٤٢ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية انضمام جمهورية مصر العربية كدولة شريكة لبرنامج "أفق أوروبا" للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي.

