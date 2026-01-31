مسؤولون إسرائيليون ينفون أي صلة بانفجارات داخل إيران

نفى مسؤولان إسرائيليان، اليوم السبت، وجود أي علاقة لإسرائيل بسلسلة انفجارات هزت عدة مناطق داخل إيران في وقت سابق من اليوم، وذلك في تصريحات أدليا بها لوكالة رويترز.

وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية قد أفادت بوقوع انفجار في مبنى سكني بمدينة بندر عباس الساحلية المطلة على الخليج، مؤكدة أن أسباب الانفجار لا تزال غير معروفة حتى الآن.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن الانفجار استهدف مبنى مكونًا من ثمانية طوابق، ما أسفر عن تدمير طابقين منه، إلى جانب إلحاق أضرار بعدد من المركبات والمحلات التجارية في محيط شارع “معلم” بالمدينة.

وفي حادث منفصل، أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل أربعة أشخاص في انفجار آخر يرجح أنه ناتج عن تسرب غاز، وقع في حي كيانشهر بمدينة الأهواز التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران.

وأشارت المصادر الرسمية إلى أن السلطات الإيرانية باشرت فتح تحقيقين منفصلين للوقوف على ملابسات الانفجارين وأسبابهما، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية حتى الآن، فيما تعذر الحصول على تعليق فوري من المسؤولين الإيرانيين.