محطات الطاقة النووية الأوكرانية تخفض إنتاجها

خفضت محطات الطاقة النووية الأوكرانية إنتاجها مؤقتاً اليوم السبت، بعد أن تسبب خلل في شبكة الكهرباء في التأثير على إمدادات الطاقة، و ذلك وفقا لما أفادت به الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وذكر المدير العام للوكالة رافائيل جروسي في بيان، أن محطة تشرنوبل فقدت، لفترة وجيزة، جميع مصادر الطاقة الخارجية بشكل مؤقت، مضيفاً أنه لا يتوقع حدوث أي تأثير مباشر على السلامة النووية، وفق «رويترز».

وفي وقت سابق اليوم، شهدت العاصمة الأوكرانية كييف حالات انقطاع للتيار الكهربائي بسبب أعطال في اثنين من خطوط الجهد العالي.

ولم يربط المسؤولون انقطاع التيار الكهربائي بشكل مباشر بالحرب التي تشنها روسيا.

وعانت شبكة الكهرباء الأوكرانية من التأثير المتراكم لضربات جوية استهدفتها على مدى أشهر، مما أدى إلى قيود شديدة على إمدادات الكهرباء في الأسابيع القليلة الماضية.

كما أكدت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية أن السبب ليس هجوماً إلكترونياً.