مسؤولون إسرائيليون: لا توجد صلة إسرائيلية معروفة بالتفجيرات في إيران

علق مسؤولون إسرائيليون على الانفجارات التي وقعت في إيران، وقالوا إنه لا توجد أي صلة إسرائيلية بها.

أفادت وسائل إعلام إيراني، بمقتل شخص وإصابة 14 آخرين في انفجار وقع في مبنى بمدينة بندر عباس، جنوب شرق البلاد.

كما أعلنت وكالة أنباء ماهر الإيرانية بمقتل أربعة أشخاص في انفجار وقع في مجمع سكني بمدينة الأهواز، جنوب غرب إيران.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بأن "الشائعة المتعلقة باغتيال علي رضا تنغريسي، قائد البحرية التابعة للحرس الثوري، كاذبة".

و في وقت سابق، قد حذرت إيران السفن من أنها ستجري تدريبات بالذخيرة الحية يومي الأحد والاثنين في المضيق، الذي يمر عبره خُمس تجارة النفط العالمية، وهو الممر الضيق بين الجمهورية الإسلامية وسلطنة عُمان.

وأصدرت القيادة المركزية الأمريكية تحذيراً مماثلاً في وقت مبكر من صباح السبت، مُحذرةً طهران من أن أي "سلوك غير آمن وغير مهني بالقرب من القوات الأمريكية أو الشركاء الإقليميين أو السفن التجارية يزيد من مخاطر الاصطدام والتصعيد وزعزعة الاستقرار".